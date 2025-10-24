La Chine, poids-lourd mondial du solaire

L’AIE PVPS a publiÃ© le dernier rapport d’enquÃªte nationale sur les applications de l’Ã©nergie photovoltaÃ¯que en Chine 2024, prÃ©parÃ© par la Task 1 avec des donnÃ©es de l’Administration nationale de l’Ã©nergie (NEA) et de l’Association chinoise de l’industrie photovoltaÃ¯que (CPIA). Le rapport fournit un aperÃ§u complet de l’Ã©volution du marchÃ© photovoltaÃ¯que, des cadres politiques, des tendances industrielles et des progrÃ¨s technologiques en Chine en 2024. De quoi en dÃ©duire quâ€™en matiÃ¨re de solaire, il y a la Chine et les autresÂ !Â Â

En 2024, la Chine a ajoutÃ© 277,57 GW AC de nouvelle capacitÃ© photovoltaÃ¯que, soit une augmentation de 28 % par rapport Ã la croissance record de l’annÃ©e prÃ©cÃ©dente. Cela a portÃ© la capacitÃ© photovoltaÃ¯que totale installÃ©e Ã 886 GW CA , les systÃ¨mes Ã grande Ã©chelle reprÃ©sentant 57 % des nouvelles installations (159,39 GW CA ) et le PV distribuÃ© 43 % (118,18 GW CA ). Dans le segment distribuÃ©, les systÃ¨mes commerciaux et industriels ont augmentÃ© de 68 % pour atteindre 88,63 GW CA , tandis que les installations rÃ©sidentielles ont diminuÃ© de 32 % pour atteindre 29,55 GW CA .

Le solaire intÃ©grÃ© au marchÃ© de lâ€™Ã©lectricitÃ©

La production d’Ã©nergie photovoltaÃ¯que de la Chine a atteint 834,1 TWh, soit une augmentation de 44 % en glissement annuel, ce qui reprÃ©sente 8 % de la consommation totale d’Ã©lectricitÃ© et un taux d’utilisation national de 96,8 %. Le cadre politique de la Chine en 2024-2025 a Ã©tÃ© marquÃ© par une Ã©volution vers des mÃ©canismes fondÃ©s sur le marchÃ© et un dÃ©veloppement de haute qualitÃ© dans le secteur des Ã©nergies renouvelables :

Plus de 50 % de la nouvelle production d’Ã©nergie renouvelable a Ã©tÃ© intÃ©grÃ©e par le biais du commerce de l’Ã©lectricitÃ© basÃ© sur le marchÃ©, selon l’Administration nationale de l’Ã©nergie.

Les certificats d’Ã©lectricitÃ© verte ont connu une croissance rapide, avec 4,734 milliards de certificats Ã©mis en 2024, soit une multiplication par 28 par rapport Ã l’annÃ©e prÃ©cÃ©dente, et un total de 59 000 entitÃ©s participantes.

Les mesures de gestion pour le dÃ©veloppement et la construction de la production d’Ã©nergie photovoltaÃ¯que distribuÃ©e, publiÃ©es par l’Administration nationale de l’Ã©nergie en janvier 2025, ont normalisÃ© la classification des projets, l’enregistrement, la connexion au rÃ©seau et les exigences de sÃ©curitÃ©, renforÃ§ant ainsi le dÃ©ploiement respectueux du rÃ©seau et axÃ© sur les donnÃ©es.

La politique de connexion directe Ã l’Ã©nergie verte, publiÃ©e en mai 2025, a permis aux producteurs d’Ã©nergie renouvelable de vendre de l’Ã©lectricitÃ© directement aux utilisateurs via des lignes dÃ©diÃ©es, favorisant ainsi la consommation locale et la dÃ©carbonation.

La Chine en force dans la R&D solaire, gage dâ€™avenir

L’innovation technologique a continuÃ© de renforcer la position de la Chine dans l’industrie photovoltaÃ¯que mondiale. En mars 2025, la Chine dÃ©tenait des records d’efficacitÃ© pour neuf types de cellules solaires, le nombre le plus Ã©levÃ© jamais enregistrÃ© dans le tableau des meilleures efficacitÃ©s de cellules de recherche du NREL. Parmi les rÃ©alisations notables, citons :

34,6 % d’efficacitÃ© pour une cellule tandem pÃ©rovskite/silicium dÃ©veloppÃ©e par LONGi Green Energy

Rendement de 27,3 % pour une cellule monocristalline Ã hÃ©tÃ©rojonction Ã contact arriÃ¨re (HBC) par LONGi

EfficacitÃ© de 23,3 % pour une cellule en polysilicium (plaquette DS) de Jinko Solar

Ces jalons soulignent la forte capacitÃ© de R&D de l’industrie photovoltaÃ¯que chinoise et sa contribution croissante au progrÃ¨s technologique mondial.

iea-pvps.org/national_survey/nsr-china-2024/