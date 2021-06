Beoga et Libow lancent leur premiÃ¨re offre commune dâ€™installation photovoltaÃ¯que en autoconsommation collective

La start-up montpelliéraine Beoga, propose une solution innovante dans le cadre des communautés énergétiques en autoconsommation collective pour favoriser le déploiement d’énergies renouvelables à un meilleur coût. Comment ça marche ?

Créée en octobre 2019, Beoga déploie un écosystème à destination des communautés énergétiques comprenant une offre d’accompagnement à la création et une solution technologique pour leur optimisation. Une solution qu’elle opère et expérimente sur la commune de Le Cailar (30) avec son pilote Smart Lou Quila, officiellement lancé le 26 mars dernier. Son objectif est de rendre les communautés énergétiques simples et performantes afin de faciliter leur déploiement et d’accélérer la transition écologique. Le partenaire de Beoga pour la pose des équipements est l’entreprise Libow, basée à Montpellier et Béziers, qui a pour activité la commercialisation et la pose d’installations photovoltaïques auprès d’une clientèle de particuliers et de professionnels La société artisanale a déjà installé les systèmes photovoltaïques, batteries et borne de recharge bidirectionnelle du pilote de Beoga.

Beoga et Libow proposent désormais une offre commerciale pour tous les futurs membres désireux de rejoindre cette première communauté. Cette offre propose un prix attractif pour les membres qui souhaiteraient rejoindre la communauté énergétique et comprend les équipements de production, de stockage et la solution technologique de Beoga. L’offre se veut adaptée à chaque type de membre potentiel souhaitant rejoindre la communauté et est associée à une étude démontrant l’intérêt commercial de l’autoconsommation collective. En effet l’achat et l’installation groupés d’équipements combinés aux systèmes de pilotage collectif permettent une réduction de coûts à l’investissement et à l’usage. Cette offre a déjà été proposée aux 15 premiers membres potentiels, pour une capacité totale de 32 kWc.

Beoga présentera un démonstrateur de sa solution de gestion de l’autoconsommation collective sur le salon Vivatech.