AssemblÃ©e GÃ©nÃ©rale du SERCE Jean de Vauxclairs, reconduit Ã  la prÃ©sidence du SERCE. PrioritÃ©s et perspectives 2025

Au cours de l’Assemblée Générale du SERCE qui s’est tenue le 18 juin dernier, les membres du Conseil d’administration ont reconduit Jean de Vauxclairs (CEME) dans ses fonctions de Président et Dominique Néel (Equans) à la Vice-Présidence du SERCE.

À l’issue de son premier mandat, Jean de Vauxclairs a tenu à souligner l’avancée des travaux engagés en 2024. Ceux-ci ont permis de renforcer l’organisation du SERCE, tant au niveau de sa gouvernance, de ses Commissions et de son équipe permanente. Le SERCE a également clarifié sa stratégie autour de deux enjeux majeurs pour la profession : le soutien à l’électrification des usages et la simplification de la mise en oeuvre de la transition énergétique dans ses secteurs d’activité (industrie, tertiaire, réseaux et infrastructures).

En 2025, le SERCE souhaite intensifier son action autour de trois priorités :

• Porter la voix de la profession dans le débat public et sur le terrain, en réaffirmant l’importance d’une ambition forte en matière d’électrification des usages, coeur des métiers et savoir-faire des 135 000 salariés des entreprises du SERCE, en vue notamment des échéances législatives (PPE, projet de loi Simplification, PLF 2026… ) et électorales à venir.

• Renforcer l’attractivité de la profession, afin de faire grandir le vivier de candidats s’orientant vers les métiers et les entreprises du SERCE. Il s’agit d’un enjeu essentiel pour qu’elles puissent jouer tout leur rôle dans la mise en oeuvre de la transition énergétique.

Concrètement, le SERCE lancera dès septembre une campagne sur les réseaux sociaux, avec l’objectif de proposer à 300 jeunes de 15 à 20 ans de découvrir les nombreuses opportunités offertes par la profession lors d’un forum virtuel, prévu le 19 novembre prochain.

• Poursuivre le développement du SERCE en régions, en renforçant sa représentativité sur le terrain, de manière équilibrée pour couvrir l’ensemble de ses secteurs d’activité (industrie, tertiaire, réseaux et infrastructures). De quoi faciliter les échanges et la remontée d’information basée sur des retours d’expérience concrets pour consolider les prises de position du SERCE et accélérer la transition énergétique dans les territoires.

“La confiance renouvelée des administrateurs qui m’ont réélu Président du SERCE m’honore. Le SERCE fédère toute la profession, dans toutes ses composantes (grands groupes, ETI et PME), défend la valeur ajoutée de nos métiers et renforce leur visibilité, dans tous les domaines d’activités. Nous avons notamment renforcé notre gouvernance et notre organisation pour mieux représenter le rôle de la profession auprès des secteurs industriels et tertiaires, qui représentent désormais les deux tiers de nos activités, avec l’amélioration de l’efficacité énergétique et la digitalisation.

La clarification de notre positionnement stratégique engagée cette année nous permettra d’être mieux identifié sur l’ensemble de ces marchés, et de porter nos positions dans le débat public, en particulier dans le cadre de la stratégie de réindustrialisation et de renforcement de notre souveraineté industrielle soutenue par le gouvernement” estime Jean de Vauxclairs, Président du SERCE.