Entech : le triptyque EnR, dessalement et hydrogÃ¨ne pour des Ã®les entre le ciel et lâ€™eau

Entech conduit le consortium C-3POe visant à apporter électricité et eau aux îles et sites côtiers isolés sur la base de technologies Hydrogène. Il s’agir là d’un projet d’innovation multi technologies associant EnR, dessalement et hydrogène. Cette solution holistique pour le développement durable des îles et zones isolées repose sur la création d’applications Plug & Play pour un début de commercialisation à horizon 3 ans !

Entech, la société de technologie spécialisée dans le stockage et le pilotage intelligent des énergies renouvelables, vient de lancer le projet C3POe dont l’objectif est de constituer une gamme de produits Plug & Play pour une alimentation durable en électricité et en eau, à partir de ressources marines et renouvelables.

Des technologies liées aux énergies renouvelables

Ces produits s’adressent à des populations côtières ou insulaires de 100 à 1000 personnes en manque d’eau et d’électricité. Le projet réunit un consortium, mené par Entech, dont les principaux partenaires sont H2X ECOSYSTEMS (hydrogène), SLCE watermakers (dessalement) et l’Université Bretagne Sud (recherche). Il est financé par l’Union Européenne (FEDER), la Région Bretagne, Lorient agglomération et Rennes Métropole dans le cadre de l’Appel à Projets « L’innovation collaborative au croisement des filières », en appui sur les pôles de compétitivité. Pour Christopher Franquet, Président-fondateur d’Entech : « Le projet C-3POe répond aux problématiques majeures de l’accès à l’énergie et à l’eau, facteurs clés de développement au niveau mondial, y compris en Europe. L’association pertinente de technologies liées aux énergies renouvelables peuvent apporter de façon durable eau et électricité aux populations concernées, dont on estime qu’elles représenteront plus d’un tiers de la population mondiale à horizon 2030. »

Des micro-réseaux intégrant des unités de dessalement, d’électrolyse et de batteries

L’objectif du projet C-3POe est d’adresser la problématique d’approvisionnement des îles et zones côtières qui manquent d’eau et d’électricité mais disposent d’eau de mer, d’énergies marines renouvelables et de soleil. Les marchés visés sont ainsi les îles européennes, notamment les îles bretonnes, les îles des Antilles, de l’Océan Indien et de Polynésie et les zones côtières d’Afrique et du Moyen-Orient. Les produits conçus par le consortium sont des micro-réseaux intégrant des unités de dessalement, d’électrolyse et de batteries. L’eau produite par le dessalement pourra à la fois alimenter les habitants en eau potable et être transformée en hydrogène, via l’électrolyseur, pour stocker l’énergie à moyen-terme, en complément des batteries. Les systèmes, totalement autonomes et durables, devront s’intégrer de manière simple (solutions containerisées) pour s’adapter aux ressources et aux besoins locaux en eau et en électricité. Ils devront être facilement exploitables par les localités dans la durée, notamment grâce à des logiciels d’assistance, de pilotage et de diagnostic. De ce fait, le modèle économique du projet repose principalement sur la vente d’équipements. Les premières ventes sont attendues d’ici 1 à 3 ans. Le potentiel à plus long-terme est estimé à plus de 10 M€ de chiffre d’affaires annuel pour le consortium, la part d’Entech représentant environ 40%.