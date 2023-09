Ã‰meraude Solaire agrandit son site de Miniac-Morvan pour rÃ©pondre Ã  sa forte croissance

Émeraude Solaire (Miniac-Morvan-35), acteur majeur dans l’installation et le développement de solutions solaires sur le Grand Ouest, poursuit sa croissance. Et pour y répondre, il agrandit son site et crée un nouveau bâtiment de stockage pour un coût de 800 000 euros.

Un an à peine après l’inauguration de son siège social, en septembre 2022, dans la zone Actipôle à Miniac-Morvan, l’entreprise Emeraude Solaire est à l’étroit. Elle a donc fait l’acquisition d’un terrain de 3000 m², jouxtant les 8.500 ² de surface de site existants. Il accueillera un bâtiment indépendant de 650 m², dont la livraison est prévue fin 2023. « Cet investissement répond à plusieurs enjeux de développement, notamment ceux de bien accueillir les collaborateurs, de fluidifier les circulations et de stocker plus et mieux. Il nous faut conserver notre réactivité et un service client optimum pour répondre aux nouvelles commandes » indique Xavier Borel, dirigeant d’Émeraude Solaire. Cette extension va permettre de créer une nouvelle zone pour la circulation des camions, de nouveaux emplacements de parking, ainsi qu’un espace mobilité pour les vélos et davantage de bornes de recharge électrique installées par la société Drop’n Plug (filiale du groupe Émeraude Partenaires). La société investit 800 000 euros pour cette extension. Elle avait investi 2 millions d’euros dans le nouveau siège social, vitrine du savoir-faire de la PME. Les locaux et les entrepôts, sont totalement autonomes en énergie renouvelable.