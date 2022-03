Helexia plante 250 arbres pour la journÃ©e internationale des forÃªts

Helexia, acteur de la transition énergétique et carbone depuis 2010, accompagne les entreprises privées et publiques dans la mise en œuvre d’une consommation raisonnable et raisonnée de l’énergie. L’entreprise permet chaque année d’économiser en France l’équivalent de la consommation d’une ville de 250 000 habitants. Cela représente 960 000 tonnes de CO2 non rejetées et correspond à l’efficacité d’absorption annuelle de CO2 de plus de 4 millions d’arbres.

Fortement engagée et afin de contribuer plus encore à la préservation de la planète, Helexia a choisi, en partenariat avec Reforest-Action, de planter 250 arbres dans la forêt de Chantilly le 21 mars 2022, à l’occasion de la journée internationale des forêts. Un arbre sera ainsi offert à chacun des 238 collaborateurs de l’entreprise dans le monde, les 12 autres symbolisant les 12 ans d’engagement d’Helexia dans la transition énergétique et écologique mondiale. Cette action, dans la lignée des valeurs de l’entreprise, permettra de compenser la faible empreinte carbone de ses activités tout en contribuant à la nécessaire reforestation de la planète. En plantant ces 250 arbres, Helexia mène ainsi une véritable action sociale et environnementale.

Une ressource précieuse pour la planète

En absorbant le CO2 et en produisant de l’oxygène, les arbres sont nécessaires à la vie et à la planète. Les forêts, leur gestion et l’utilisation durable de leurs ressources sont essentiels pour lutter contre le changement climatique et pourtant, malgré de précieux avantages écologiques, économiques, sociaux et sanitaires, la déforestation mondiale se poursuit à un rythme alarmant. Chaque année, la Journée internationale des forêts est l’occasion pour chacun de porter ou soutenir à son échelle (locale, nationale ou internationale) des actions en faveur des forêts, telles que des campagnes visant à planter des arbres. Une façon de transcender la vision d’Helexia : « C’est en accomplissant chacun à son échelle des économies d’énergies que l’on contribue à l’avenir de notre planète ! »