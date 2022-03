ConfÃ©rence-Salon : Â« Entreprises, maÃ®trisez vos coÃ»ts Ã©nergÃ©tiques grÃ¢ce Ã  lâ€™Ã©nergie solaire PV Â», jeudi 24 mars Ã  Strasbourg

Cap à l’Est, La Région Grand Est et la CCI Alsace Eurométropole organisent un événement sur le solaire photovoltaïque à destination des entreprises, le jeudi 24 mars à partir de 14h00 au siège de la Région Grand Est à Strasbourg. Cette conférence-salon a pour objectif de présenter la technologie photovoltaïque aux entreprises et de les inciter à s’engager pour cette énergie renouvelable.

Dans un contexte d’augmentation importante des coûts de l’électricité, le solaire photovoltaïque permet de mieux maîtriser les coûts pour les acteurs économiques. Des intervenants d’envergure nationale seront présents. Notons la présence d’un représentant du syndicat français de l’énergie solaire ENERPLAN. Dans un second temps, le salon permettra aux entrepreneurs d’obtenir des informations techniques et financière sur leurs projets en cours.

CAP à l’Est est une association de professionnels, créée début 2021, qui a pour but de promouvoir l‘énergie photovoltaïque en Alsace et dans le Grand Est. Elle regroupe une quinzaine de membres à sa création. Elle a pour mission de dynamiser le marché du photovoltaïque en activant l’offre et la demande.

Cap à l’Est permet aux acteurs du solaire de se retrouver, d’apprendre à mieux se connaître et d’échanger des informations techniques, économiques et juridiques sur la filière. Des événements de promotion du photovoltaïque sont régulièrement organisés par l’association. Des formations régulières d’installateurs photovoltaïques sont également à l’initiative de Cap à l’Est. L’association a aussi une mission de plaidoyer pour orienter les politiques publiques en faveur du photovoltaïque.

Voici le programme de l’événement :

14h00 Espace salon avec des professionnels du photovoltaïque, membres de l’association Cap à l’Est

15h00 Discours d’ouverture par le Président de Cap à l’Est et des élus CCI et Région

15h15 Point de situation sur le marché PV et perspectives, informations techniques par nos experts

16h00 Témoignages et retours d’expérience d’industriels ayant réalisé un projet photovoltaïque

17h00 Echanges avec les professionnels autour d’un verre de l’amitié

www.alsace-eurometropole.cci.fr/evenement/conference-salon-sur-le-solaire-photovoltaique