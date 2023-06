Le CSEM passe la barre des 100 millions de francs suisses de CA et poursuit sa quÃªte dâ€™innovations dans le solaire PV

Le CSEM, un des centres d’innovation technologique de premier plan en Suisse, a franchi une étape remarquable en dépassant les 100 millions de francs suisses de chiffre d’affaires. Ce tournant représente une étape importante dans la mission suivie par le CSEM pour stimuler la compétitivité et la croissance économique. Et le solaire photovoltaïque d’apporter sa part à cette réussite entrepreneuriale !

Le chiffre d’affaires de plus de 100 millions de francs suisses met en évidence le rôle essentiel des centres de transfert de technologie dans l’encouragement de l’innovation et renforce l’importance d’un investissement pérenne dans ces entités afin de maintenir la position du pays en tant que leader mondial de l’innovation. L’annonce des résultats de l’entreprise pour 2022 a eu lieu lors de l’Assemblée générale annuelle (AGA) qui s’est tenue le 9 juin dernier.

Plus de 100 millions de francs suisses : le chiffre d’affaires du CSEM atteint un record historique

En 2022, le CSEM a enregistré une croissance de 3,5 %, portant son chiffre d’affaires total pour l’année à 100,4 millions de francs suisses. L’entreprise a également déposé 26 nouvelles familles de brevets, dont 17 pour ses propres plateformes technologiques dans les domaines de la fabrication de précision, des technologies numériques et des énergies durables. Les neuf autres familles de brevets ont été déposées au nom de clients, ce qui souligne l’engagement du CSEM à encourager l’innovation au profit de l’industrie. En outre, l’effectif de l’entreprise est passé de 552 à 566 spécialistes. Alexandre Pauchard, CEO du CSEM, a exprimé sa gratitude au Président sortant Claude Nicollier pour ses contributions apportées au cours des 16 dernières années : « Grâce au leadership visionnaire de Claude Nicollier, à son engagement en faveur de l’innovation et à sa capacité à établir des partenariats solides, le CSEM s’est imposé comme un acteur majeur dans l’identification, le développement et le transfert de technologies de pointe à l’industrie suisse. »

Un partenariat avec Meyer Burger

Lors de son AGA, le CSEM a mis en lumière plusieurs de ses partenariats stratégiques pour encourager l’innovation avec les leaders de l’industrie. Parmi eux, il y a la collaboration avec Meyer Burger qui a permis au CSEM de concevoir des cellules solaires tandem pérovskite-silicium atteignant des performances record pour une cellule de grande surface. Cette invention pourrait contribuer à accélérer l’adoption de l’énergie photovoltaïque et dynamiser l’industrie de ce secteur. L’objectif du partenariat est par ailleurs de stimuler la production solaire en Europe, tout en réduisant la dépendance à l’égard des technologies importées. En investissant dans des solutions solaires de pointe, le CSEM et Meyer Burger s’engagent pour un avenir plus durable.

Encadré

Andreas Rickenbacher : Un nouveau président attaché à perpétuer l’héritage d’un leadership visionnaire

Le nouveau Président du CSEM, Andreas Rickenbacher, a été officiellement nommé en tant que membre du Conseil d’Administration lors de l’Assemblée générale annuelle de l’entreprise. Grâce à sa formation en économie, en gestion d’entreprise et en administration publique, ainsi qu’à son expérience en matière de promotion de l’innovation et d’entrepreneuriat et de soutien à l’expansion des PME, Andreas Rickenbacher est un ambassadeur tout désigné pour le CSEM. Sa nomination reflète l’engagement du CSEM dans le paysage politique et économique et sa position de leader dans le soutien de l’activité d’innovation des entreprises et le maintien de la compétitivité en Suisse. Andreas Rickenbacher exprime son enthousiasme à l’occasion de ce moment charnière : « La croissance du CSEM cautionne ses prouesses en matière d’innovation et son engagement à développer des technologies qui font vraiment la différence. Avec sa remarquable capacité à générer d’importants revenus – chaque franc de financement public investi dans le CSEM se traduit par 15 francs de revenus pour le pays – le CSEM illustre le rôle crucial que jouent les centres de transfert de technologie dans l’innovation et la croissance économique en Suisse. Des investissements soutenus dans des entreprises telles que le CSEM sont essentiels pour maintenir la réputation mondiale de la Suisse en tant que “fabrique de l’innovation”. »