Voltalia : nouveau crÃ©dit bancaire syndiquÃ© de 294 millions dâ€™â‚¬ assurant le refinancement de ses lignes jusquâ€™Ã  2026

Voltalia a signé, dans le courant de l’été 2024, un nouveau crédit corporate de 294 millions d’euros auprès d’un consortium de 15 banques. Le crédit bancaire est en cours de syndication. Elle permettra d’augmenter son montant total au-delà de 294 millions d’euros. Il complète les autres crédits syndiqués corporate pour apporter à Voltalia des ressources additionnelles contribuant à son développement et au refinancement de ses obligations convertibles.

« Ce nouveau crédit bancaire syndiqué allonge la maturité moyenne de nos financements corporate et renforce notre flexibilité financière pour accompagner la croissance. Cette opération témoigne de la confiance de nos partenaires bancaires, anciens et nouveaux, que nous remercions chaleureusement. Il s’agit d’un financement « à impact » dont le coût sera lié à l’atteinte d’objectifs extra-financiers que nous avons annoncés en septembre 2023 en tant qu’Entreprise à Mission », commente Sébastien Clerc, Directeur général de Voltalia.

Le financement syndiqué de 294 millions d’euros, d’une maturité de 5 ans, extensible à 7 ans, est composé d’un crédit renouvelable de 176,4 millions d’euros et d’un prêt à terme de 117,6 millions d’euros. Le crédit renouvelable bénéficie d’une swingline et le prêt à terme est déboursable pendant une durée maximale de deux ans, rendant leur utilisation plus flexible.

Ce nouveau financement consolide la flexibilité financière du Groupe, en permettant par exemple d’accélérer des mises en chantier de nouvelles centrales sans attendre la finalisation des financements de projets à très long terme. Par ailleurs, il contribuera autant que nécessaire au remboursement des obligations convertibles émises en 2021 et 2022 à leur échéance en 2025, pour un total de 250 millions d’euros.

Ce financement finance des activités contribuant à l’atténuation du changement climatique, conformément à la taxonomie européenne et alignées sur les objectifs de décarbonation. Le taux d’intérêt de ce financement « à impact » est bonifié si les objectifs de performance extra-financière suivants sont atteints : performance santé et sécurité au travail, réduction des émissions de CO 2 et co-utilisation des sols. En tant qu’Enterprise à Mission, Voltalia souhaite que ses parties prenantes, notamment bancaires, accompagnent ses objectifs extra-financiers.

Le consortium bancaire est composé de quinze banques partenaires :

BNP Paribas, CACIB, Mizuho Bank et Natixis en tant qu’Arrangeurs Mandatés et Teneurs de Livre.

Piraeus Bank, en tant qu’Arrangeur Mandaté.

Arkéa, CIC, La Banque Postale, Goldman Sachs, Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d’Ile de France, Banque Palatine, BRED Banque Populaire, Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Bourgogne Franche-Comté, Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France et Caisse d’Epargne et de Prévoyance Loire-Centre en tant qu’Arrangeurs.

CACIB est Agent de la documentation, BNP Paribas est Coordinateur RSE et Natixis est Agent du crédit.

Voltalia a été accompagné sur cette opération par King & Spalding et Redbridge Debt & Treasury Advisory. Les prêteurs ont été conseillés par Ashurst.