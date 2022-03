Hanwha s’engage Ã  construire une chaÃ®ne d’approvisionnement solaire entiÃ¨rement amÃ©ricaine

Hanwha Solutions deviendra le principal actionnaire du fabricant américain de polysilicium REC Silicon, basé en Norvège, après avoir acquis une participation supplémentaire de 4,67 % auprès d’Aker Horizons, portant l’investissement total à 204 millions de dollars et la part de propriété à 21,34 %.

L’industrie solaire aux États-Unis est à un tournant critique. Malgré des efforts de longue haleine pour décarboner le réseau électrique avec de l’énergie propre, la perspective de le faire avec des produits fabriqués aux États-Unis reste incertaine. La plupart des installations de fabrication solaires nationales ont fermé leurs portes après des décennies de concurrence féroce, ce qui a suscité des appels à travers le pays pour revitaliser les entreprises américaines dédiées à la fabrication d’énergie propre.

Premier fournisseur de modules sur les marchés solaires résidentiels et commerciaux aux États-Unis

Hanwha Solutions, la société coréenne d’énergie en matériaux qui possède le fournisseur de solutions énergétiques complètes Q CELLS, a des plans ambitieux pour résoudre ce problème. Hanwha vient de lancer un plan visant à sécuriser les capacités sur l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement de la technologie solaire, dans le but de créer des emplois bien rémunérés, de lutter contre le changement climatique et de renforcer la sécurité énergétique des États-Unis. Exploitant la plus grande usine de production de modules aux États-Unis, Q CELLS est le premier fournisseur de modules sur les marchés solaires résidentiels et commerciaux aux États-Unis et un acteur de premier plan dans le secteur des services publics. Hanwha lance cet effort en devenant le principal actionnaire de REC Silicon, un important fabricant américain de polysilicium, la matière première clé utilisée pour produire des panneaux solaires. Cet investissement aidera les entreprises américaines à sécuriser la matière première essentielle à la chaîne d’approvisionnement solaire alors que la concurrence mondiale sur les sources d’énergie propres ne fera que s’intensifier dans les années à venir.

Reconstruire la chaîne d’approvisionnement en énergie solaire aux États-Unis

À l’avenir, parallèlement aux efforts de l’administration Biden pour encourager la fabrication solaire en Amérique, Hanwha a l’intention de mettre en œuvre un plan d’investissement en plusieurs phases de plusieurs milliards de dollars sur l’ensemble de la chaîne de valeur solaire, du polysilicium aux modules solaires. « Notre engagement envers les États-Unis est plus sérieux que jamais », a déclaré Justin Lee, PDG de Q CELLS. “Nous prévoyons d’investir pour sécuriser les capacités sur l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement solaire, dans le but de fournir à nos partenaires des produits” Made in America “qui aideront les États-Unis à retrouver leur leadership dans les solutions d’énergie propre.” L’acquisition de REC Silicon n’est que le prélude à l’ambition plus large de Hanwha de reconstruire l’intégralité de la chaîne d’approvisionnement solaire aux États-Unis. Ayant obtenu un approvisionnement stable en matières premières clés pour la production de panneaux photovoltaïques, la société a l’intention de poursuivre les investissements ultérieurs dans pratiquement tous les sous-secteurs de l’industrie de fabrication solaire nationale, allant des matières premières clés comme le polysilicium aux modules solaires entièrement assemblés. Actuellement, Hanwha exploite la plus grande usine de production de modules aux États-Unis par le biais de son unité commerciale de panneaux solaires, Q CELLS. L’usine basée en Géorgie peut produire 1,7 gigawatts de modules solaires par an, ce qui représente près de 20 % de la capacité totale de production de modules aux États-Unis. En associant du polysilicium à faible teneur en carbone à des modules solaires haut de gamme, Hanwha vise à créer une chaîne d’approvisionnement solaire complète et entièrement nationale. L’initiative vise à soutenir les efforts de l’administration Biden pour décarboner toute l’électricité d’ici 2035 et augmenter la production d’énergie solaire à 40 %.

Créations d’emplois locaux

L’investissement devrait également ajouter un nombre substantiel d’emplois locaux bien rémunérés dans le secteur des énergies renouvelables à travers l’Amérique. Hanwha emploie déjà jusqu’à 750 personnes en Géorgie dans son usine de production de modules. L’intention de l’entreprise est de créer plusieurs fois ce nombre de nouveaux emplois avec ses investissements prévus. “Nous imaginons une usine de Moses Lake ramenée à la vie avec des travailleurs locaux pointant et exploitant l’usine”, a déclaré un porte-parole de Hanwha, faisant référence à l’usine REC actuellement inactive, qui devrait rouvrir en 2023. “Avec notre usine de modules à Géorgie et les nouveaux investissements prévus, nous remplirons notre promesse de créer des emplois de fabrication d’énergie propre de qualité à travers les États-Unis.

Adoption de la SEMA essentielle pour stimuler la fabrication solaire aux États-Unis

Pour atteindre cet objectif, des politiques durables et à long terme visant à attirer et à soutenir la fabrication solaire nationale aux États-Unis sont essentielles. Les politiques visant à reconstruire les chaînes d’approvisionnement des énergies renouvelables deviennent de plus en plus importantes, les pays du monde entier cherchant à renforcer leurs capacités énergétiques nationales dans leurs efforts pour lutter contre le changement climatique. L’administration Biden a suggéré une approche globale « pangouvernementale » pour y parvenir, comprenant une politique commerciale intelligente, des règles Buy American renforcées et des incitations fiscales durables. Tous sont essentiels pour faciliter l’investissement. Appliqués de concert, ils peuvent créer une industrie américaine à grande échelle et compétitive à l’échelle mondiale. SEMA, présenté par les sénateurs Jon Ossoff et Raphael Warnock de Géorgie, est l’un de ces efforts pour relocaliser la chaîne d’approvisionnement solaire et construire un avenir énergétique propre. Le projet de loi a été inclus dans le paquet fiscal sur l’énergie propre et le climat de la Chambre des représentants et adopté par la chambre basse du Congrès l’année dernière.Une fois adoptée par le Sénat et promulguée par le président Biden, la législation stimulera la capacité de fabrication de panneaux de l’Amérique et créera d’énormes opportunités d’emploi dans l’industrie solaire. Dans une lettre au président Biden, la SEMA Coalition, représentant les fabricants solaires américains soutenant la législation, a déclaré que le projet de loi ajouterait plus de 30 GW à la capacité de fabrication solaire nationale aux États-Unis d’ici 2025, créant 18 000 emplois directs et 60 000 indirects. “La promulgation de SEMA est essentielle pour remplir notre engagement à reconstruire la chaîne d’approvisionnement solaire américaine avec des produits entièrement” fabriqués en Amérique “, a déclaré le porte-parole de Hanwha Solutions. “Avec un plan à long terme pour soutenir la fabrication solaire nationale, nous pouvons aider l’Amérique à diriger la révolution de l’énergie propre et gagner la lutte contre le changement climatique”.