DERBI/CEEC : une journÃ©e dâ€™Ã©tude sur matÃ©riaux performants le 29 mars prochain

Le Pôle de compétitivité DERBI et le Cluster catalan CEEC, en collaboration avec la Mairie de Gérone et Perpignan Méditerranée Métropole, organisent une journée d’étude sur le thème des matériaux performants le mardi 29 mars prochain de 10h çà 15h30. L’événement aura lieu au Campus Mailly – Université de Perpignan Via Domitia (UPVD) à Perpignan. Cette journée se composera d’une conférence le matin avec 6 intervenants (3 entreprises françaises et 3 entreprises catalanes) suivie de la visite du bâtiment du Campus Mailly, bâtiment durable Occitanie, appartenant à la Mairie de Perpignan et inauguré en 2021. Cet événement s’inscrit dans le cadre du projet européen EDIFICAT du programme de coopération transfrontalière INTERREG POCTEFA, cofinancé par le fonds FEDER.

