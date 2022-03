Ã‰nergies renouvelables : les cadres se mettent au vert

Alors que le marché des énergies renouvelables attire de plus en plus de cadres, les entreprises peinent à recruter de nouveaux talents. Face à l’essor récent de ce secteur, les professionnels expérimentés manquent à l’appel et ces entreprises doivent donc innover dans leurs processus de recrutement. A travers une nouvelle étude, les experts du cabinet Robert Walters reviennent sur les tendances du marché de l’emploi dans les énergies renouvelables.

La prise de conscience des enjeux climatiques, renforcée par l’actualité, et notamment la COP26, a souligné l’importance du rôle des énergies renouvelables : poussés à questionner leur vie professionnelle, de nombreux cadres se tournent vers ce marché.

L’heure de la structuration et de la concrétisation des projets

En un an, leur volume a ainsi progressé de près de 10%. « Les candidats que l’on rencontre veulent faire attention à leur empreinte écologique, et le secteur des énergies renouvelables représente pour eux un choix raisonné », constate Alexandre Maraval, Consultant au sein de Robert Walters. Cette volonté des cadres fait écho à un réel besoin des entreprises de ce secteur, qui doivent désormais se structurer, aller plus loin dans la commercialisation de leurs projets, et ont donc d’importants besoins en recrutement. Ainsi, en 2021, les postes de chef de projet, directeur commercial ou encore ingénieur full stack ont connu une croissance de plus de 20%. Les postes en Ingénierie, Management de projet et Opérations sont indispensables pour les entreprises de ce marché, qui ont besoin de professionnels pour concrétiser leurs projets, mais également pour les encadrer. Le volume de professionnels sur ces types de poste a d’ailleurs augmenté de 16% en un an. De plus, les structures prennent peu à peu des formes plus définies, et le besoin de cadres sur la fonction Direction se fait ressentir : +5% en un an.

Des cadres moins expérimentés, mais engagés

Si cette étude démontre l’attrait des cadres pour le marché des énergies renouvelables et le besoin des entreprises pour recruter des talents, les experts du cabinet Robert Walters constatent certaines difficultés pour dénicher ces candidats. En effet, le marché des énergies renouvelables est relativement nouveau, il est donc difficile de trouver des talents ayant de l’expérience dans ce domaine. Face à cette pénurie de candidats, les entreprises n’hésitent pas à s’ouvrir à de nouveaux profils issus de secteurs comme la construction, ou encore le pétrole et l’énergie. « Elles sont conscientes qu’il s’agit d’un marché récent, et sont prêtes à recruter des professionnels n’ayant aucune expérience spécifique dans les énergies renouvelables, et à les former ensuite », explique Maxime Alves, Manager au sein de Robert Walters. De plus, les entreprises n’hésitent pas à faire appel à des talents plus jeunes, qui ont su les convaincre grâce à leur engagement et leur motivation. « Nous observons de nombreux profils juniors sur ce marché, avec des professionnels passionnés par les énergies renouvelables, qui s’investissent dans les projets et ont le dynamisme requis pour les porter et les mener à bien », note Maxime Alves.

Le sud, destination clé des projets dans les énergies renouvelables

Selon l’étude de Robert Walters, la majorité des professionnels travaillant dans les énergies renouvelables se situe en Ile-de-France. Toutefois, cette information est à relativiser car la majorité des agences ou filiales implantées sur le territoire ont leur siège en Ile-de-France, ce qui explique cette répartition. Sur la fonction Direction, le cabinet Robert Walters note un nombre important de professionnels dans la région du Sud (39%). En effet, « les structures prennent une forme plus définitive, et lorsque le centre des décisions est à Paris, les entreprises recrutent des professionnels en région afin de porter les projets. Elles sont nombreuses à se structurer en agences afin de couvrir l’ensemble du territoire », explique Diana Badr, Senior Consultant au sein du cabinet Robert Walters. Toutefois, si le marché des énergies renouvelables connaît un réel essor grâce à la structuration des entreprises et la commercialisation des projets, les experts du cabinet Robert Walters restent prudents quant à la durabilité de ce phénomène. « Il faut rester vigilent, car les acteurs du marché des énergies renouvelables sont désormais établis. Les phases de développement vont donc peu à peu prendre fin, et les recrutements finiront par diminuer », conclut Maxime Alves.