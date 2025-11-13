Mise en service du parc photovoltaïque des Roches Bleues en Haute-Saône

Le parc photovoltaïque des Roches Bleues à Belles-Fontaines (70) est désormais en service. La centrale est portée par la Société (SAS) « Parc des Roches bleues » dont les actionnaires sont la Société d’Économie Mixte Locale (SEML) Côte-d’Or Énergies, la commune de Belles-Fontaines (commune nouvelle issue de la fusion de Courchaton, de Georfans et de Vellechevreux-et-Courbenans), le SIED 70, la SICAE EST et Énergie Partagée Investissement. Pour une énergie renouvelable locale intégrée sur le territoire !

La centrale photovoltaïque, d’une capacité de 4 MWc, est installée sur un terrain de 7 hectares. 6 780 panneaux produisent annuellement environ 4,7 GWh d’électricité soit l’équivalent de la consommation de 2 120 habitants (hors chauffage), soit 27 % des habitants de la communauté de communes de Villersexel. Ce projet permet non seulement de produire de l’électricité « verte » locale mais aussi de contribuer à l’économie locale et de donner une nouvelle vie au terrain communal. Les travaux, débutés fin février 2025, s’achèveront fin novembre. Ils ont consisté principalement à la préparation du terrain, à l’installation des structures et des modules photovoltaïques, au raccordement et à la sécurisation du site. Durant les travaux et la durée de vie du parc, diverses mesures en faveur de la biodiversité et de l’environnement sont mises en place : suivis écologiques en phase chantier et en phase d’exploitation assurés par Envol Environnement, mise en place d’un système d’enregistrement en continu de la turbidité des eaux de la source du Crible, nettoyage des panneaux effectué exclusivement à l’eau de récupération.

Redynamiser une carrière en faveur de la transition énergétique

Exploitée de janvier 1988 à juin 2021, la carrière de Courchaton était considérée comme un terrain « dégradé » sur lequel l’implantation d’un projet photovoltaïque au sol était envisageable. La SEML Côte-d’Or Énergies, en association avec la commune de Belles- Fontaines, le SIED 70 (Territoire d’énergie Haute-Saône), la SICAE EST et Énergie Partagée Investissement, a développé ce projet qui permet de valoriser ce terrain communal. Il génèrera des recettes pour les collectivités (commune, communauté de communes, Conseil départemental) grâce au loyer, à la fiscalité et aux retombées de l’investissement, la commune de Belles-Fontaines détenant 13,5 % de parts dans la société dédiée au projet, 18 % pour la SICAE Est et 27 % pour le SIED 70. Plus globalement, ce projet s’inscrit pleinement dans la continuité de la politique de la commune sur la transition énergétique et fait suite à la création de deux chaufferies biomasse. Les citoyens peuvent investir dans le projet grâce à Énergie Partagée Investissement à hauteur de 10 %.