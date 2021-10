SMA et VALOREM sâ€™associent sur 5 projets de grandes centrales photovoltaÃ¯ques

SMA a été choisi par le développeur de projets en énergies vertes, VALOREM, pour la mise en service, en 2021, de 5 projets de grandes centrales photovoltaïques en France. SMA fournit à VALOREM des solutions clés en main pour l’installation d’onduleurs centralisés. Des projets qui renforcent leur partenariat en faveur du développement de l’énergie solaire en France. Un avenir prometteur pour cette énergie verte et non carbonée !

Opérateur indépendant en énergies vertes depuis près de 30 ans, VALOREM a lancé, en 2020, un appel d’offres pour la réalisation de 5 grandes centrales photovoltaïques situées dans le sud-ouest de la France dans le cadre des appels d’offres CRE 4. SMA a été choisi en tant que fournisseur, pour l’installation de 9 MVPS (« Medium Voltage Power Station »), des solutions clés en main moyenne tension comprenant des onduleurs centralisés Sunny Central 4000 et 4600 UP, des transformateurs et des cellules de distribution moyenne tension. SMA aura également en charge les contrats de services pour toute la durée de vie de ces 5 centrales, soit 25 à 30 ans.

« Un optimum technico-économique »

Les 5 parcs solaires situés dans les Landes (40), en Haute Garonne (31) et en Gironde (33) ont été mis en service entre mars et octobre 2021. Ils représentent à eux 5, une capacité de près de 50 MWc, soit l’équivalent de la consommation d’environ 15 000 foyers, soit environ 45% des besoins électriques résidentiels d’une ville comme Poitiers. « Nous avons choisi SMA pour leur expertise historique reconnue mais également pour la qualité et la durabilité de leurs produits. Sur les 5 projets solaires, les offres de SMA ont représenté un optimum technico-économique accompagné de gages de fiabilité. Notre choix s’est également inscrit dans un contexte appréciable de disponibilité et de maitrise technique incontestable des équipes de SMA » souligne Thierry Courvoisier, Responsable Bureau d’Etudes Solaire chez VALOREM.

« Des solutions clés en main »

« Nous sommes très heureux de travailler aux côtés de VALOREM, qui comme SMA, est un acteur historique de l’énergie, et avec lequel nous partageons bon nombre de valeurs. Les équipes techniques et commerciales de SMA France ont travaillé en étroite collaboration avec les différentes entités du groupe VALOREM pour proposer des solutions clés en main répondant aux spécificités de chacun de ces 5 beaux projets. Une forte attention a été portée à l’exploitation et au service après-vente de nos solutions. Nos équipes service dédiées sont basées au plus proche des centrales afin d’en assurer une performance et une disponibilité maximales » conclut Vincent Mathely, Directeur Commercial chez SMA France