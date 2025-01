Viva Fabrica ! lance la 5ème édition de son événement, au cœur de l’une des premières régions industrielles de France

Du 26 février au 2 mars 2025, la Fondation Viva Fabrica ! revient pour sa cinquième édition et pour la première fois dans la région Hauts-de-France. Ce rendez-vous centré sur la découverte de l’industrie et de ses différents secteurs d’activité se partage entre Lille et Dunkerque. Pour les entreprises mécènes et les partenaires, c’est un événement incontournable pour se faire connaître et créer des vocations auprès des jeunes écoliers, étudiants, futurs travailleurs. La décarbonation en tête de gondole !

Depuis 2018, la Fondation Viva Fabrica ! s’est donné pour mission de promouvoir les métiers de l’industrie, en particulier auprès des scolaires et du grand public. Abritée par la fondation FACE (Fondation pour l’inclusion), Viva Fabrica !, anciennement connue sous le nom de L’Usine Extraordinaire, propose tous les deux ans un événement d’envergure s’inscrivant dans une démarche d’intérêt général, pour célébrer l’innovation, soutenir l’excellence industrielle et inspirer les prochaines générations.

Une fondation au service d’une industrie plus inclusive et porteuse d’avenir

La Fondation est portée par un collectif d’industriels engagés qui agissent pour une industrie plus inclusive, fédératrice, innovante et porteuse de valeurs positives pour l’industrie. Elle est présidée par Luc Rémont, PDG d’EDF et compte parmi ses membres, EDF, la Fondation Michelin, Capgemini, KSB France, le MEDEF, l’UIMM, la FIM et l’Alliance pour l’industrie du futur. Pour répondre aux défis d’avenir, l’événement Viva Fabrica ! concentre son action autour de quatre axes stratégiques : l’emploi, la technologie, la transition écologique et la créativité. Ces enjeux constituent des leviers essentiels pour moderniser le secteur et renforcer son attractivité auprès des futurs talents. “Viva Fabrica !, c’est donner de la visibilité à vos métiers, votre entreprise et permettre aux talents de vous identifier pour les inviter à vous rejoindre et, ainsi, continuer l’industrialisation et la décarbonation en France et dans les Hauts-de-France ” explique Mathias Povse, Président de Viva Fabrica ! Hauts-de-France et Directeur Régional du Groupe EDF Hauts-de-France. La participation à Viva Fabrica ! représente, pour les entreprises des filières industrielles, la possibilité de préparer l’avenir tout en proposant une série d’expériences immersives et des rencontres mettant en valeur leurs richesses et leur capacité d’innovation. Les objectifs sont clairs : démontrer comment les entreprises réinventent le progrès technique, accompagnent les mutations de la société, répondent aux enjeux majeurs de demain, qu’il s’agisse de transition énergétique et écologique, mobilité ou santé.

La région Hauts-de-France à l’avant-garde de l’industrie décarbonée

Historiquement ancrée dans l’industrie, la région Hauts-de-France est aujourd’hui un moteur de transformation et d’innovation au niveau national et européen. Elle accueille une diversité d’entreprises. “En tant que fédération représentant les métiers de l’industrie, il nous a semblé évident de nous engager pleinement sur VIVA FABRICA ! Cet événement met en lumière nos savoir-faire en offrant pendant plusieurs jours aux collégiens, lycéens et aux personnes en reconversion une occasion unique de découvrir divers métiers de l’industrie et de faire des choix d’orientation éclairés. C’est une opportunité enrichissante pour tous les participants de se familiariser avec les perspectives professionnelles passionnantes de notre secteur.” conclut Olivier Hutin, Président de l’UIMM Hauts-de-France.