A travers leur arrondi sur salaire, les salariÃ©s de Tecsol soutiennent Sol Solidaire contre la prÃ©caritÃ© Ã©nergÃ©tique : et vous ?

Sans contrainte, sans obligation mais avec bienveillance. Les salariés du bureau d’études Tecsol ont répondu très favorablement et avec force conviction à la proposition de leur direction quant à sa volonté de mettre en place un geste solidaire de l’entreprise à destination de Sol Solidaire. Cette dernière est une association qui lutte contre la précarité énergétique via le déploiement de l’autoconsommation solaire collective chez les bailleurs sociaux. Tecsol en est l’un des membres fondateurs.

L’arrondi sur salaire offre la possibilité aux salariés de soutenir des actions d’associations de leur choix en réalisant chaque mois des micros dons indolores de quelques dizaines de centimes sur leur net à payer. Les salariés peuvent même aller plus loin et verser quelques euros dans la cagnotte. 66% du montant de ces dons peuvent être déduits de leur impôt sur le revenu. Dans le cas de Tecsol et de Sol Solidaire, le bureau d’études s’est également associé à la collecte en doublant le don de chaque salarié.

Pour rappel, l’initiative Sol Solidaire vise à conjuguer les valeurs de progrès social et environnemental. Le projet : permettre aux habitants d’un logement social de réduire leur facture énergétique grâce à l’énergie solaire. Une augmentation du reste à vivre de 200 euros annuels, l’équivalent d’un chèque énergie. L’appel à projets 2020 vers les acteurs du logement social a connu un important succès, preuve de l’urgence à agir. Les bailleurs sociaux voient dans cette opération un moyen de réduire la précarité énergétique de leurs locataires tout en développant l’emploi local et en luttant contre les changements climatiques.

A l’instar des salariés de Tecsol, vous pouvez aussi participer à l’aventure sociale, écologique et humaine de Sol Solidaire. Pour les entreprises de taille conséquente, il existe le dispositif L’ARRONDI solidaire porté par microDON (voir l’Encadré). De quoi donner du sens au mécénat d’entreprises ou de particuliers et accélérer ensemble l’autoconsommation collective dans le secteur du logement social. Pour une noble cause…

Pour rappel, l’initiative Sol Solidaire est portée par des ambassadeurs de talent engagés ; Jean-Pascal Zadi, réalisateur entre autres de « Tout simplement noir », succès au box-office 2020, et Amelle Chahbi, comédienne du film. Ces deux artistes ont souhaité mettre leur notoriété en soutien du projet.

Encadré

Quid de microDON ?

Fondée en 2009 par Pierre-Emmanuel Grange et Olivier Cueille, microDON est une entreprise sociale agréée ESUS (Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale) et certifiée B-Corp, qui développe des solutions innovantes pour faciliter l’engagement solidaire. Sa solution la plus connue, L’ARRONDI solidaire, offre la possibilité à tous de faire un micro-don de quelques centimes à quelques euros, de manière simple à partir des actes de la vie courante. Via L’ARRONDI solidaire, 100% des dons sont intégralement reversés aux associations bénéficiaires. Ces petites actions solidaires grâce à la force du collectif, permettent de créer un impact social significatif et de soutenir de multiples associations dans la durée. Aujourd’hui adopté par plus de 400 sociétés et près de 5 000 magasins, L’ARRONDI solidaire a ainsi permis de collecter plus de 12 millions d’euros depuis ses débuts, intégralement reversés à des centaines associations d’intérêt général. Ces associations sont elles-mêmes sélectionnées par les entreprises qui mettent en place le dispositif.