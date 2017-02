Grupo Clavijo poursuit son expansion en Asie avec une installation PV de 12,56 MW au Sri Lanka

Grupo Clavijo renforce son expansion internationale avec l’achèvement du projet solaire photovoltaïque Solar One Ceylon, pour l’entreprise Windforce. L’installation, d’une puissance de 12,56 MW, se compose de 624 suiveurs solaires à un axe (modèle SP 160), dotés de modules polycristallins 315/320 Wp de l’entreprise JA Solar. Ce parc solaire se situe dans la commune de Welikanda et a été finalisé en cinq mois.

L’ensemble des installations d’énergie solaire dans le sud-est asiatique a pratiquement atteint les 5 GW en 2016, et l’on s’attend à une croissance de 50 % annuels en moyenne dans la région, au cours des cinq prochaines années. Il s’agit actuellement de l’une des régions les plus attrayantes pour le développement de projets solaires photovoltaïques, au même titre que la Chine et l’Inde.

Ce projet renforce l’internationalisation de l’entreprise espagnole, qui a déjà installé plus de 1,2 GW à travers le monde et qui développe actuellement plus de 600 MW dans différents pays. Le pari sur la technologie de suivi la plus avancée et la capacité de développer des projets dans n’importe quel pays du monde sont à l’origine de la croissance internationale de l’entreprise. Le siège social de Grupo Clavijo est implanté à Viana (Navarre, Espagne), ses usines de production et ses délégations aux États-Unis, au Brésil et au Chili.

