Trace Software dÃ©voile son logiciel archelios Pro pour la conception des systÃ¨mes solaires Enphase Energy

Enphase Energy et Trace Software annoncent la disponibilité du logiciel photovoltaïque solaire avancé archelios™ Pro édité par Trace Software pour les installations Enphase. Ce logiciel intègre les systèmes de micro-onduleurs Enphase®, dont les modèles M215 et M250 pour modules de 60 et 72 cellules. Cette solution intégrée rationalise le workflow d’ingénierie des systèmes pour les designers, installateurs, consultants, développeurs et architectes, accélérant ainsi la conception des installations photovoltaïques Enphase , leur dimensionnement et leur modélisation. Ce nouveau logiciel de simulation vient compléter l’offre photovoltaïque solaire d’Enphase.

« Des entreprises comme Trace Software qui investissent en continu dans la R&D sont des vecteurs de qualité et d’innovation pour l’écosystème des technologies solaires », déclare Thierry Viallet, responsable technique EMEA chez Enphase Energy. « Dans un secteur aussi concurrentiel que celui de l’industrie solaire, les installateurs font tout pour différencier leurs offres en améliorant le design des systèmes et en offrant des technologies d’excellence. L’intégration du système d’électronique de puissance des modules d’Enphase au logiciel archelios™ Pro est un formidable exemple de valeur ajoutée apportée aux professionnels du photovoltaïque. »

Une étape dans la digitalisation de l’énergie

Le logiciel archelios™ Pro participe à l’accélération des projets solaires et confère aux utilisateurs un contrôle total sur leur système et une optimisation des coûts en amont des déploiements. L’intégration du système Enphase au logiciel archelios™ Pro permettra aux professionnels du photovoltaïque d’évaluer rapidement la viabilité et le rendement de chaque projet Enphase, avec efficacité et précision. « archelios™ Pro séduit un nombre croissant d’utilisateurs en Europe, dont beaucoup sont équipés par Enphase », déclare Stéphane Boussac, directeur technique de la division solaire chez Trace Software. « Grace aux micro-onduleurs Enphase, nous leur apportons l’intégration qu’ils demandent. »

Le logiciel archelios™ Pro simplifie non seulement le processus de conception, mais il fournit aussi une simulation de production précise et une analyse économique complète, y compris de rentabilité des projets PV d’Enphase, en quelques minutes seulement. Le logiciel inclut des simulations 3D, un outil de mesure de radiations solaires, un simulateur photovoltaïque et des fonctions de modélisation avancée qui capturent la puissance supplémentaire produite par l’architecture de conversion d’énergie d’Enphase, donnant ainsi une indication du rendement maximum de l’installation solaire. « Nous sommes enchantés de ce partenariat avec Enphase, qui partage notre ambition de délivrer des produits et des services de qualité, ainsi que notre détermination à accélérer les déploiements de technologies solaires de grande qualité par les installateurs et les intégrateurs», conclut Stéphane Boussac.

Enphase accueille volontiers les nouveaux partenariats avec des sociétés comme Trace Software qui oeuvrent pour la modernisation de l’industrie solaire et aident à stimuler l’adoption d’installations solaires de qualité. A l’occasion du partenariat, Trace Software proposera 3 mois d’évaluation gratuite d’archelios Pro aux clients d’Enphase.

