Le solaire photovoltaÃ¯que est l’unique moteur de l’Ã©nergie renouvelable Ã  Singapour

Singapour compte de plus en plus sur le déploiement de l’énergie solaire photovoltaïque (PV) pour atteindre ses objectifs en matière d’énergie propre, car le pays aux ressources contraintes dispose d’options limitées en matière d’énergie renouvelable. En conséquence, l’installation de systèmes photovoltaïques sur les toits sur les logements publics est devenue l’un des principaux moteurs de la croissance des énergies renouvelables dans le pays, déclare GlobalData.

Le dernier rapport de GlobalData, “ Singapore Power Market Outlook to 2030, Update 2020 – Market Trends, Regulations, and Competitive Landscape ”, révèle que la capacité solaire photovoltaïque de Singapour, qui était négligeable en 2015, est passée à 0,4 GW d’ici 2020. Le pays a déjà commencé à s’orienter vers sa prochaine ambition d’atteindre au moins 2 GW d’énergie solaire d’ici 2030, ce qui suffirait à alimenter environ 350 000 foyers. Pour sa croissance future, le pays investit de plus en plus dans des initiatives de R&D sur l’énergie solaire flottante.

Aditya Sharma, Power Analyst chez GlobalData, commente: «Singapour devrait ajouter 1,2 GW de nouvelle capacité électrique entre 2021 et 2030. La quasi-totalité de cette capacité proviendra de nouvelles installations solaires photovoltaïques attribuées via son système d’enchères, également connu sous le nom de programme SolarNova. Au cours de la période 2015-2020, un total de cinq phases ont été exécutées au cours desquelles près de 296 MW de capacité ont été attribués. «Dans le cadre de sa dernière vente aux enchères de la phase 5 tenue en 2020, 60 MW de capacité attribuée devraient être installés. Cela aide également le gouvernement à progresser vers son plan de réduction de l’intensité des émissions de 36% par rapport aux niveaux de 2005 d’ici 2030. Les contraintes environnementales et le manque de terres créant des obstacles au développement de l’énergie éolienne et hydroélectrique, le pays parie gros sur les installations solaires photovoltaïques ».