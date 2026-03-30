Groupe SMA / RÃ©sultats 2025 et prÃ©visions 2026 : le ciel devrait sâ€™Ã©claircir si la situation gÃ©opolitique le permet

Lâ€™activitÃ© 2025 du Groupe SMA a Ã©tÃ© caractÃ©risÃ©e par un environnement de marchÃ© exigeant et par des Ã©lÃ©ments exceptionnels liÃ©s au programme de restructuration et de transformation. En consÃ©quence, les rÃ©sultats 2026 sont attendus Ã la hausse.Â DÃ©tailsÂ !

SMA Solar Technology AG a confirmÃ© ses rÃ©sultats prÃ©liminaires 2025 publiÃ©s le 3 mars 2026 ainsi que ses perspectives pour 2026. En 2025, le chiffre dâ€™affaires du groupe a reculÃ© lÃ©gÃ¨rement de 0,9 %, Ã 1,516 Mdâ‚¬ ; la marge brute sâ€™Ã©tablit Ã 8,1 % (2024 : 16,5 %), en forte baisse. Cette Ã©volution sâ€™explique principalement par la baisse de rentabilitÃ© de la division Home & Business

Solutions, ainsi que plusieurs Ã©lÃ©ments exceptionnels. Le rÃ©sultat d’exploitation avant intÃ©rÃªts, impÃ´ts, dÃ©prÃ©ciation et amortissement (EBITDA) avant Ã©lÃ©ments exceptionnels s’est Ã©levÃ© Ã 106,6 millions d’euros pour le Groupe (2024 : 147,5 millions d’euros). En incluant les Ã©lÃ©ments exceptionnels, l’EBITDA s’est Ã©tabli Ã -65,4 millions d’euros en baisse significative par rapport Ã l’exercice prÃ©cÃ©dent

(2024 : -16,0 millions d’euros). Cela correspond Ã une marge d’EBITDA de -4,3 % (2024 : -1,0 %).

La division Large Scale & Project Solutions poursuit sa croissance

Le chiffre d’affaires de la division Large Scale & Project Solutions a progressÃ© de 7,9 % pour atteindre 1 268,8 millions d’euros (2024 : 1 175,8 millions d’euros), une performance largement imputable Ã l’expansion des activitÃ©s de

SMA Altenso GmbH dans le domaine des projets de stabilisation du rÃ©seau et au carnet de commandes important enregistrÃ© en dÃ©but d’annÃ©e. La part de la division dans le chiffre d’affaires total s’Ã©lÃ¨ve dÃ©sormais Ã 83,7 % (2024 :

76,9 %). La rÃ©gion AmÃ©riques a reprÃ©sentÃ© 47,9 % du chiffre d’affaires du segment (2024 : 48,5 %), la rÃ©gion Asie-Pacifique 13,5 % (2024 : 13,9 %) et la rÃ©gion EMEA 38,6 % (2024 : 37,6 %). L’EBIT s’est Ã©levÃ© Ã 210,8 millions d’euros (2024 : 227,0 millions d’euros) en raison de l’augmentation des provisions pour garanties et d’une dÃ©prÃ©ciation des crÃ©ances aux Ã‰tats-Unis (7,5 millions d’euros).

Baisse significative des rÃ©sultats de la division Home & Business Solutions en raison d’Ã©lÃ©ments exceptionnels et de faibles ventes

En raison de la baisse des prix due Ã une forte concurrence et Ã une demande atone dans un contexte macroÃ©conomique difficile, les ventes de la division Home & Business Solutions ont Ã©tÃ© nettement infÃ©rieures Ã celles de l’annÃ©e prÃ©cÃ©dente, Ã 247,2 millions d’euros (2024 : 354,1 millions d’euros). La part de la division dans le chiffre d’affaires total a chutÃ© Ã 16,3 % (2024 : 23,1 %). La rÃ©gion EMEA a reprÃ©sentÃ© 80,2 % du chiffre d’affaires du segment (2024 : 83,1 %), les AmÃ©riques 14,5 % (2024 : 11,4 %) et la rÃ©gion APAC 5,3 % (2024 : 5,5 %). L’EBIT s’est Ã©galement fortement dÃ©tÃ©riorÃ©, atteignant -375,6 millions d’euros (2024 : -315,0 millions d’euros) en raison de la baisse des ventes et des Ã©lÃ©ments exceptionnels.

Le flux de trÃ©sorerie disponible et la trÃ©sorerie nette sont en nette hausse par rapport Ã l’exercice prÃ©cÃ©dent

Le rÃ©sultat net diminue Ã -181,1 millions d’euros (2024 : -117,7 millions d’euros). Le bÃ©nÃ©fice par action chute en consÃ©quence Ã -5,22 â‚¬ (2024 : -3,39 â‚¬). La production d’onduleurs vendue en 2025 progresse lÃ©gÃ¨rement pour atteindre 19,9 GW (2024 : 19,5 GW). Ã€ 109,7 millions d’euros, le flux de trÃ©sorerie disponible Ã©tait nettement supÃ©rieur Ã celui de l’exercice prÃ©cÃ©dent

(2024 : -184,1 millions d’euros). Ã€ 176,4 millions d’euros, la trÃ©sorerie nette Ã©tait Ã©galement en forte hausse par rapport Ã l’exercice prÃ©cÃ©dent (31 dÃ©cembre 2024 : 84,2 millions d’euros).

Le carnet de commandes Ã fin 2025 est restÃ© stable par rapport Ã l’exercice prÃ©cÃ©dent

MalgrÃ© l’incertitude gÃ©opolitique persistante, qui a affectÃ© les commandes entrantes au deuxiÃ¨me trimestre, le carnet de commandes a quasiment Ã©galÃ© le niveau de l’exercice prÃ©cÃ©dent, Ã 1 352,0 millions d’euros (2024 : 1 355,6 millions d’euros). Sur ce montant, 1 018,1 millions d’euros Ã©taient attribuables Ã l’activitÃ© produits (31 dÃ©cembre 2024 : 1 033,3 millions d’euros). Le carnet de commandes de la division Large Scale & Project Solutions a atteint 974,9 millions d’euros (31 dÃ©cembre 2024 : 981,9 millions d’euros). Le carnet de commandes de la division Home & Business Solutions s’Ã©levait Ã 43,1 millions d’euros (31 dÃ©cembre 2024 : 51,4 millions d’euros).

Les prÃ©visions pour 2026 indiquent une nette amÃ©lioration des rÃ©sultats du Groupe

Le Directoire a confirmÃ© les prÃ©visions de chiffre d’affaires et de rÃ©sultat publiÃ©es le 3 mars 2026. Le chiffre d’affaires de la division Large Scale & Project Solutions pour l’exercice 2026 devrait Ãªtre lÃ©gÃ¨rement supÃ©rieur au niveau Ã©levÃ© de l’exercice prÃ©cÃ©dent. L’EBIT sera en baisse par rapport Ã l’exercice prÃ©cÃ©dent en raison de la hausse des coÃ»ts liÃ©s Ã l’expansion de l’organisation de services et aux effets de change. MalgrÃ© un marchÃ© toujours difficile, le chiffre d’affaires et le rÃ©sultat de la division Home & Business Solutions devraient Ãªtre nettement supÃ©rieurs Ã ceux de l’exercice prÃ©cÃ©dent. Le Directoire prÃ©voit Ã nouveau un rÃ©sultat d’exploitation nÃ©gatif pour la division Home & Business Solutions, mais avec une nette amÃ©lioration par rapport Ã l’annÃ©e prÃ©cÃ©dente. Parmi les facteurs positifs, les Ã©conomies rÃ©alisÃ©es grÃ¢ce au programme de restructuration et de transformation, et la mise en Å“uvre opÃ©rationnelle du nouveau modÃ¨le Ã©conomique. Dans ce contexte, le Directoire confirme les prÃ©visions pour l’exercice du Groupe, publiÃ©es le 3 mars 2026, avec un chiffre d’affaires compris entre 1,475 Mdâ‚¬ et 1,675 Mdâ‚¬ et un EBITDA compris entre 50 millions d’euros et 180 millions d’euros. Ces prÃ©visions tiennent compte des facteurs de politique commerciale et de la conjoncture gÃ©opolitique, sur la base des informations actuellement disponibles. Toute Ã©volution future de cette conjoncture, notamment un durcissement des restrictions commerciales existantes ou une aggravation des tensions gÃ©opolitiques, pourrait nÃ©cessiter une modification des hypothÃ¨ses sous-jacentes et, par consÃ©quent, entraÃ®ner des rÃ©sultats diffÃ©rents des prÃ©visions.