DNV rÃ©alise une Ã©valuation de l’impact climatique pour les actifs Ã©oliens et solaires de Boralex en France

DNV, expert indÃ©pendant en Ã©nergie et fournisseur d’assurance, a rÃ©alisÃ© une Ã©valuation de l’impact climatique pour le producteur indÃ©pendant d’Ã©nergies renouvelables Boralex en France. Cette Ã©tude permet dâ€™estimer comment un changement climatique pourrait influencer le rendement Ã©nergÃ©tique Ã long terme d’un portefeuille opÃ©rationnel de 1,3 GW comprenant 76 actifs Ã©oliens et solaires. Projectionsâ€¦

L’Ã©valuation a appliquÃ© le service Â« Impact du changement climatique sur la production d’Ã©nergie Â» du DNV pour fournir des projections au niveau des actifs sur des horizons de 10, 20 et 30 ans. Les rÃ©sultats soutiennent la planification opÃ©rationnelle et financiÃ¨re en aidant Ã quantifier comment les conditions futures des ressources Ã©oliennes et solaires pourraient diffÃ©rer des schÃ©mas historiques.

La modÃ©lisation localisÃ©e essentielle pour Ã©valuer la performance Ã long terme

La production renouvelable dÃ©pend directement des conditions mÃ©tÃ©orologiques, et le changement climatique modifie la distribution du vent, de la tempÃ©rature et de l’irradiance. Pour les propriÃ©taires d’actifs, prÃªteurs ou investisseurs, cela crÃ©e un besoin croissant de tester les hypothÃ¨ses de production, de comprendre l’incertitude et d’identifier oÃ¹ les risques peuvent Ãªtre concentrÃ©s dans un portefeuille. DNV combine la science du climat avec la modÃ©lisation Ã©nergÃ©tique pour transformer les changements projetÃ©s en indicateurs pratiques pour le rendement Ã©nergÃ©tique, permettant la comparaison au niveau des actifs ou des portefeuilles. Ses scÃ©narios mettent en lumiÃ¨re Ã la fois la variabilitÃ© spatiale des changements projetÃ©s et la sensibilitÃ© des ressources aux conditions futures du site sous diffÃ©rents parcours climatiques. Les cartes qui en rÃ©sultent soulignent pourquoi l’Ã©valuation au niveau des actifs est importante : bien que les grandes tendances rÃ©gionales soient visibles, l’ampleur, voire la direction du changement, peuvent varier considÃ©rablement d’un lieu Ã l’autre, rendant la modÃ©lisation localisÃ©e essentielle pour Ã©valuer la performance Ã long terme et l’exposition au risque.

Â«Â Anticiper les changements et adapter notre stratÃ©gie opÃ©rationnelleÂ Â»

Â« La plupart des Ã©valuations de rendement reposent encore sur des schÃ©mas mÃ©tÃ©orologiques historiques, mais comme les renouvelables occupent une part croissante du systÃ¨me Ã©lectrique, nous devons tenir compte d’une rÃ©fÃ©rence changeante Â», a dÃ©clarÃ© Brice Le Gallo, vice-prÃ©sident et directeur rÃ©gional pour l’Europe du Sud, MEA & LATAM, SystÃ¨mes Ã©nergÃ©tiques, systÃ¨mes Ã©nergÃ©tiques chez DNV. Â« En intÃ©grant les projections climatiques dans le mÃªme cadre analytique que la modÃ©lisation de production, ce travail nous permet d’Ã©tablir des chiffres autour de l’incertitude et d’identifier oÃ¹ peuvent se situer les plus grands changements dans un portefeuille, donnant aux investisseurs et aux opÃ©rateurs la confiance nÃ©cessaire pour prendre des dÃ©cisions Ã long terme sur la performance, la maintenance et la rÃ©silience Ã l’Ã©chelle du systÃ¨me. Â»

Boralex a ajoutÃ© que Â« cette approche tournÃ©e vers l’avenir nous donne une base plus solide pour comprendre comment le changement climatique est susceptible d’affecter nos sites, plutÃ´t que de nous fier uniquement aux performances passÃ©es. Cela nous aide Ã identifier quelles hypothÃ¨ses Ã long terme doivent Ãªtre rÃ©examinÃ©es, nous assurant ainsi de pouvoir anticiper les changements et adapter notre stratÃ©gie opÃ©rationnelle dans un contexte oÃ¹ les conditions mÃ©tÃ©orologiques deviennent de plus en plus imprÃ©visibles. Â» Le service a Ã©tÃ© introduit lors de l’atelier technologique WindEurope 2025 et est conÃ§u pour Ãªtre appliquÃ© aussi bien sur des actifs individuels que sur des portefeuilles multi-sites. Elle soutient les propriÃ©taires, promoteurs et investisseurs en Ã©nergie renouvelable qui recherchent des perspectives prospectives, alors que l’incertitude liÃ©e au climat devient un facteur important dans la performance Ã long terme des actifs.

Le solaire, principale source d’Ã©lectricitÃ© du continent dans les annÃ©es 2030

Selon le Energy Transition Outlook de DNV, le systÃ¨me Ã©lectrique europÃ©en devrait connaÃ®tre une transition considÃ©rable, le solaire devenant la principale source d’Ã©lectricitÃ© du continent dans les annÃ©es 2030, alors que les coÃ»ts restent bas et que le dÃ©ploiement s’accÃ©lÃ¨re. D’ici 2038, l’Ã©olien et le solaire fourniront ensemble la moitiÃ© de l’Ã©lectricitÃ© connectÃ©e au rÃ©seau europÃ©en. Sur le long terme, le solaire atteindra 47 % de la production europÃ©enne d’ici 2060, tandis que l’Ã©olien reste la deuxiÃ¨me source principale avec environ 32 %, faisant des renouvelables variables l’Ã©pine dorsale du systÃ¨me. Dans les annÃ©es 2040, l’Ã©olien et le solaire ensemble produiront plus d’Ã©lectricitÃ© que toutes les autres sources rÃ©unies. MalgrÃ© tout, la DNV prÃ©voit que l’Europe manquera ses objectifs spÃ©cifiques de l’UE pour les Ã©nergies renouvelables en 2030, Ã moins que le dÃ©ploiement ne s’accÃ©lÃ¨re davantage.

www.dnv.com/publications/climate-change-impacts-on-renewable-energy-sources/