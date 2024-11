ConfÃ©rence-Salon : Â« maÃ®trisez vos coÃ»ts Ã©nergÃ©tiques grÃ¢ce Ã  lâ€™Ã©nergie solaire PV Â», le 21 novembre Ã  Colmar

Cap à l’Est en partenariat avec la Collectivité Européenne d’Alsace, la CCI et la Région Grand Est organise un événement sur le solaire photovoltaïque à destination des entreprises et des collectivités, le jeudi 21 novembre à partir de 14h00 à l’Hôtel de la Collectivité Européenne d’Alsace à Colmar, 100 avenue d’Alsace. Cette conférence-salon a pour objectif de présenter la technologie photovoltaïque aux entreprises et collectivités et de les inciter à s’engager pour cette énergie renouvelable.

Dans un contexte de forte volatilité des coûts de l’électricité, le solaire photovoltaïque permet de mieux maîtriser les coûts pour les acteurs économiques et territoriaux. C’est Arnaud Schreiner, spécialiste du photovoltaïque au bureau d’études ENERCOOP Nord-Est qui présentera les grands enjeux techniques et économiques du photovoltaïque. Des retours d’expériences de diverses structures permettront de renseigner au mieux les donneurs d’ordre présents. Un espace salon permettra également aux participants d’obtenir des informations techniques et financière sur leurs projets. Au programme :

14h00 Espace salon avec des professionnels du photovoltaïque

15h00 Mots d’accueil par Pierre Bihl, 1er Vice-Président de la Collectivité Européenne d’Alsace, un élu de la CCI et par le Président de Cap à l’Est

15h15 Perspectives du marché PV, informations techniques, règlementaires et financières par Arnaud Schreiner, chargé de projets chez Enercoop

16h15 Témoignages et retours d’expérience sur des projets photovoltaïques industriels ou tertiaires (dont collectivités) finalisés + discours de clôture de Pierre Bihl, 1er VP, CEA

17h00 Espace salon et échanges avec les professionnels autour d’un cocktail

Cap à l’Est est une association de professionnels, créée début 2021, qui a pour but de promouvoir l‘énergie photovoltaïque dans le Grand Est. Elle regroupe une soixantaine de membres à sa création. Elle a pour mission de dynamiser le marché du photovoltaïque en activant l’offre et la demande.

www.alsace-eurometropole.cci.fr/webform/conference_cap_a_l_est_21_11_202