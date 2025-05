CMA CGM lance la premiÃ¨re barge fluviale 100 % Ã©lectrique couplÃ©e Ã  une centrale solaire

CMA CGM, acteur mondial des solutions maritimes, terrestres, aériennes et logistiques, annonce une avancée majeure dans la décarbonation du transport fluvial en Asie du Sud-Est : le lancement, au Vietnam, de la première barge à conteneurs 100 % électrique, soutenue par la construction d’une infrastructure de recharge solaire au port de Cai Mep, principal port à conteneurs du sud du Vietnam, à proximité d’Ho Chi Minh ville.

CMA CGM a signé un accord avec son partenaire Gemadept, principal acteur portuaire et logistique au Vietnam, pour la création d’une coentreprise, Green River Transportation, dédiée à l’exploitation de la barge électrique. Cette nouvelle entité opérera le service fluvial sur le delta du Mékong, renforçant l’engagement des deux partenaires en faveur d’un transport plus durable.

Une innovation opérationnelle et durable couplée à une ferme solaire

La barge électrique a été conçue par les équipes de CMA Ships et R&D de CMA CGM. Elle sera alimentée par une station de recharge dédiée, elle-même reliée à une nouvelle ferme solaire implantée sur le terminal de Gemalink situé dans le port de Cai Mep, et capable de produire jusqu’à 1 GWh d’électricité verte par an. Cette nouvelle solution décarbonée permettra d’éviter 778 tonnes de CO₂ par an lors d’un transport zéro émission entre la province de Binh Duong et la province de Bà Rịa-Vũng Tàu, au sud du Vietnam, sur un trajet de 180 km.

Grâce à la combinaison de la barge électrique, la ferme solaire et la station de recharge, CMA CGM propose une solution sur mesure, opérationnelle et non polluante à NIKE.

NIKE, premier partenaire engagé dans cette solution verte

NIKE, client de longue date de CMA CGM, s’engage à utiliser cette barge électrique pour ses flux logistiques entre ses centres de production vietnamiens et le terminal à conteneurs de Gemalink. Par la suite, ce nouveau modèle logistique décarboné a vocation à être répliqué avec d’autres clients et dans d’autres pays où le transport fluvial constitue un maillon clé de la chaîne logistique. La mise en service de la barge électrique au Vietnam est prévue pour début 2026.