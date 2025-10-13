MalgrÃ© deux ans de latence dâ€™Enedis dans le renforcement du rÃ©seau, CÃ©lÃ©watt lance le parc solaire de Livernon dÃ¨s cet hiver

Dâ€™un cÃ´tÃ© la coopÃ©rative CÃ©lÃ©watt qui a un projet de centrale de 500 kW en autoconsommation collective dans le Quercy, oÃ¹ lâ€™Ã©lectricitÃ© sera vendue dans un rayon de 20 kilomÃ¨tres. De lâ€™autre Enedis et ses exigences de renforcement du rÃ©seau qui allonge la flÃ¨che du temps de deux ans. Pour le Conseil dâ€™Administration de la coopÃ©rative, la dÃ©cision nâ€™Ã©tait pas facile Ã prendre. Â Les raisons dâ€™une prise de dÃ©cision volontaristeâ€¦

Une bonne nouvelle se partage sans tarderÂ ! RÃ©uni il y a quelques jours de cela, le Conseil dâ€™administration de la coopÃ©rative CÃ©lÃ©watt a validÃ© le dÃ©but des travaux pour construire le nouveau parc solaire de Livernonâ€¦ dÃ¨s cet hiver. Ce sera le troisiÃ¨me pour la coopÃ©rative!

Attendre ou agirÂ !

Le dossier prÃªt de la centrale (travaux autorisÃ©s et devis finalisÃ© avec MÃ©cojit/MÃ©cowood, le constructeur partenaire depuis le dÃ©but) est dÃ©sormais bouclÃ©. Les modules seront disposÃ©s sur des structures en bois brut local. Le troupeau dâ€™ovins attend son nouveau terrain de jeu. Les conducteurs de travaux sont dans les starting-blocks. Mais, car il y a un mais, Enedis a proposÃ© une convention pour un raccordementâ€¦ dans 2 ans, aprÃ¨s renforcement du poste dâ€™Assier et prise en compte du risque de surtension sur la ligne desservant le futur parc. Â«Â Fallait-il investir 460 000 euros dÃ¨s maintenant puis attendre jusquâ€™Ã 2 ans avant de pouvoir vendre le premier kWh ? Ou bien attendre un an avant de lancer les travaux, toujours en hiver pour limiter lâ€™impact sur la faune et la flore ?Â Â» telle Ã©tait la question posÃ©e par le CA.

Montrer le chantier pour rassurer

Arguments Ã lâ€™appui, la dÃ©cision de lancer le chantier a Ã©tÃ© prise. Parce que le prix des panneaux est aujourdâ€™hui au plus bas, mais prÃ©vu pour remonter dans les prochains mois Ã lâ€™initiative du gouvernement chinois, et parce quâ€™il est plus facile de mobiliser de nouveaux sociÃ©taires en montrant un nouveau parc en construction, le CA a optÃ© pour un lancement immÃ©diat du chantier. Dans le respect de la biodiversitÃ©Â ! Les pierriers et arbres remarquables seront prÃ©servÃ©s. Les Ã®lots de xÃ©robromions, trÃ©sors des pelouses sÃ¨ches du quercynoises, seront prÃ©servÃ©s et protÃ©gÃ©s pour maximiser leur recolonisation de la parcelle. Â«Â Ne reste plus quâ€™Ã Â Â» assurer le financement citoyen de ce 3Ã¨me parc, en suivant la recette originale de CÃ©lÃ©Watt : prioritÃ© Ã lâ€™Ã©pargne citoyenne ! A noterÂ : CÃ©lÃ©watt compte dÃ©jÃ plus de 850 sociÃ©tairesÂ !