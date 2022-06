Sunâ€™Agri, spÃ©cialiste reconnu de lâ€™agrivoltaÃ¯sme en France, confÃ©rencier au salon italien Agrivoltaics 2022

La filière agrivoltaïque française poursuit son développement sur notre territoire et s’exporte maintenant à l’international. Sun’Agri, pionnier et porte-étendard de cette technologie sera au congrès mondial dédié à cette technologie, Agrivoltaics 2022, qui se déroulera cette année du 15 au 17 juin à Piacenza (Italie).

La crise ukrainienne, qui vient s’ajouter aux aléas climatiques grandissants, a mit en exergue la nécessité de transformer nos modèles agricoles vers des productions plus résilientes et locales. L’agrivoltaïsme dynamique, une technologie de rupture inventée et développée par Sun’Agri depuis la fin des années 2000, répond à ce défi. Le principe : des cultures à l’abri des aléas climatiques grâce à des persiennes solaires mobiles placés au-dessus des plantes et à une hauteur suffisante pour permettre le passage des engins agricoles. Les persiennes sont au service de la plante : pilotées à partir d’algorithmes conçus sur mesure selon les besoins de la plante, elles s’inclinent en fonction des nécessités d’ensoleillement ou d’ombrage.

Faire rayonner sa technologie d’agrivoltaïsme dynamique à l’international

Le congrès Agrivoltaics a été lancé en 2020 à Perpignan afin de réunir l’ensemble des parties-prenantes du secteur agrivoltaïque. Pour cette troisième édition, des centaines de chercheurs et académiques du monde entier se rassembleront en Italie, à Piacenza, du 15 au 17 juin pour échanger sur l’agrivoltaïsme et plus particulièrement sur ses dernières avancées scientifiques. Sun’Agri, sponsor gold de l’événement, est fier de pouvoir y participer afin de faire rayonner sa technologie d’agrivoltaïsme dynamique à l’international. L’entreprise est invitée à intervenir lors de 3 conférences :

- Le 15 juin à 14h45 pour la conférence « Crop Yield Under Agrivoltaic Conditions »

Impact of Shading with Photovoltaic Panels on Fruit Quality. Case Study in Apple Orchard – Perrine Juillion, Sun’Agri

Tomato Yield and Quality in a Dynamic Agrivoltaic Greenhouse – Noé Savalle-Gloire, Sun’Agri

- Le 15 juin à 14h45 à 16h30 pour la conférence « Crop Physiology Under Agrivoltaics »

Transient, Recurrent Shading Effect on Grapevine Photosynthetic Capacity in Agrivoltaic Systems – Benjamin Tiffon-Terrade, Sun’Agri/INRAE

- Le 17 juin à 10h30 pour la conférence « Modelling Crops and Agrivoltaics »

Modelling Canopy Temperature of Crops with Heterogeneous Canopies Grown under Solar Panels – Jerome Chopard, Sun’Agri

Enfin, Sun’Agri présentera un poster en ligne le 16 juin à 8h30 :

Online Poster Session 1

B05 – Modeling Maize Vegetative Growth and Production Under Dynamic Agrivoltaics Systems: Response to Shade and Deficit Irrigation – Isaac-Arturo Ramos-Fuentes, Sun’Agri

www.agrivoltaics-conference.org/