Anker SOLIX lance sur le marchÃ© franÃ§ais son systÃ¨me de stockage d’Ã©nergie domestique tout-en-un le plus avancÃ©

Anker SOLIX présente en France l’Anker SOLIX X1, un système de stockage d’énergie domestique innovant qui allie design, performance, sécurité et flexibilité. Ce système modulaire et élégant offre une fiabilité maximale et permet une adaptation flexible de la capacité. Dans l’air du temps !

L’Anker SOLIX X1 s’intègre parfaitement à la gamme de produits Anker SOLIX, enrichissant ainsi le portefeuille avec une technologie de stockage à la pointe de l’innovation. Cette solution révolutionnaire renforce la mission d’Anker SOLIX : rendre chaque foyer énergétiquement indépendant.

Caractéristiques techniques principales de l’Anker SOLIX X1

Tout-en-un : Design ultra-mince de 15 cm et système modulaire extensible (batteries de 5 kWh chacune).

Installation rapide et simplifiée : Deux personnes peuvent installer le X1 en seulement 20 minutes.

Service client local et support technique : Assistance après-vente réactive et efficace.

Protection C5-M contre la corrosion : Résistance aux environnements extrêmes (humidité élevée, air salin, substances corrosives).

Fiabilité éprouvée : Fonctionne dans des conditions extrêmes de -25°C à +55°C (certification IP66).

Gestion intelligente de l’énergie : Pilotage via application et compatibilité SG-Ready pour pompes à chaleur.

Garantie longue durée : 10 ans de garantie constructeur, certification TÜV Süd.

Capacité évolutive : Ajustable selon les besoins énergétiques individuels.

Tolérance élevée aux pannes : Modules défectueux isolables sans impact sur le fonctionnement global.

Alimentation de secours ultra-rapide : Commutation en moins de 10 millisecondes.

Une solution économique et performante

Avec une capacité de stockage allant jusqu’à 30 kWh, l’Anker SOLIX X1 permet aux ménages de réduire leur facture énergétique de plusieurs centaines d’euros par an. Sa compatibilité SG-Ready lui permet d’être associée à des pompes à chaleur et au chargeur Anker SOLIX EV-Charger, optimisant ainsi l’autoconsommation et l’autonomie énergétique.

Un design haut de gamme et minimaliste

L’Anker SOLIX X1 se distingue par son esthétique épurée et sophistiquée. Revêtu d’un gris foncé élégant, il s’intègre parfaitement aux intérieurs modernes comme aux espaces extérieurs. Son design compact dissimule les câbles et composants techniques, offrant une solution visuelle harmonieuse. Avec seulement 40 % de l’épaisseur des systèmes de stockage conventionnels, c’est l’une des solutions les plus compactes du marché.

Écran intuitif : L’écran frontal s’active automatiquement à l’approche d’une personne, offrant un aperçu clair des informations essentielles.

Fonctionnement silencieux : Avec un niveau sonore inférieur à 30 dB, le X1 garantit un confort acoustique optimal.

Gestion simplifiée pour les installateurs

En plus de son installation rapide et intuitive, les installateurs bénéficient d’un portail O&M dédié, permettant la maintenance à distance et la détection prédictive des pannes. Tests, configurations et mises à jour système peuvent être réalisés à distance, réduisant ainsi les coûts d’intervention. Grâce au système modulaire plug-and-play, la manipulation et l’installation du X1 sont considérablement simplifiées.

Une solution aussi pour les entreprises

L’Anker SOLIX X1 ne se limite pas aux foyers : il convient également aux petites et moyennes entreprises. Jusqu’à six systèmes X1 peuvent être connectés en parallèle, offrant une capacité de stockage maximale de 180 kWh. Cela permet aux entreprises de réduire les pics de consommation ou de stocker de l’énergie en prévision d’éventuelles coupures.