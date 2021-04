Renaissance de la fabrication solaire en Europe : un appel Ã  la FacilitÃ© pour la Relance et de RÃ©silience est lancÃ©

L’industrie photovoltaïque européenne (PV) souffre d’un manque de priorités politiques stratégiques. Avec une dépendance vis-à-vis des importations et donc la perte de grandes valeurs économiques, l’ensemble du continent bénéficierait d’une renaissance de l’industrie photovoltaïque européenne. Le temps est venu !

En inversant vigoureusement la situation et en créant une opportunité pour l’industrie photovoltaïque d’approvisionner le marché européen, l’Europe peut à nouveau reprendre le contrôle de sa transition énergétique et améliorer sa résilience.

Lutter contre le déficit commercial et créer des emplois

À présent, il existe une dynamique pour l’Europe non seulement pour garantir suffisamment de volumes d’installations photovoltaïques dans le cadre de la révolution verte, mais aussi pour créer des conditions favorables pour que la fabrication photovoltaïque bénéficie d’une valeur ajoutée en Europe. La situation pandémique actuelle a montré que l’Europe ne devrait pas devenir trop dépendants des importations de matériaux Alors que la part du PV dans le mix électrique augmente et que le PV devient l’une des sources d’énergie les plus importantes pour l’économie, la chaîne de valeur PV locale revêt une importance stratégique. L’ESMC (Conseil Européen de l’Industrie Solaire) estime que 75% des installations photovoltaïques européennes devraient être fabriquées en Europe et les deux tiers de la production exportés hors d’Europe. Cela représenterait environ 60 GW de capacités de fabrication et sa pleine utilisation de la production en Europe d’ici 2026. En conséquence. Premièrement, le déficit commercial actuel de 10,5 milliards d’euros de cellules et modules PV serait transformé en une valeur de fabrication PV locale d’environ 50 milliards d’euros d’ici 2026. Deuxièmement, environ 178 000 emplois supplémentaires seraient créés d’ici 2026.

Une fenêtre d’opportunité avec les mutations technologiques à venir

En 2019, l’Europe n’a produit qu’environ 11% du silicium PV, 1% des lingots et des plaquettes, seulement 0,4% des cellules et 4% des modules dans le contexte mondial. Comme l’Europe détient actuellement environ 15% du marché mondial des installations, il est clair que la fabrication européenne ne contribue qu’à une fraction de la demande en installations photovoltaïques, tout en maintenant un niveau élevé à la fois en termes d’empreinte climatique et de qualité. Sur la base de la situation actuelle du marché, il existe une excellente fenêtre d’opportunité de 2 à 4 ans pour reconstruire une chaîne de valeur de fabrication photovoltaïque compétitive, en raison d’un changement technologique mondial des cellules PERC vers d’autres technologies telles que l’hétérojonction ou les cellules TOPCON.

20 milliards pour relancer la machine

La combinaison des objectifs du Green Deal européen, d’un environnement post-Covid-19 et du mécanisme de Facilité pour la Relance et de Résilience (RRF) de l’UE crée des opportunités uniques pour l’Europe de renforcer et de restaurer les chaînes de valeur et les industries photovoltaïques. Par conséquent, l’ESMC recommande à RFF de prendre en compte l’industrie photovoltaïque comme une priorité stratégique et de refléter de manière adéquate la fabrication photovoltaïque dans les plans nationaux de relance et de résilience, qui doivent être soumis à la Commission européenne d’ici la fin avril. Le soutien proposé par le RRF devrait être orienté vers trois piliers clés : l’équipement et l’infrastructure de fabrication photovoltaïque, la R&D et le déploiement de nouveaux produits, et des fonds financiers spéciaux dédiés. 20 milliards d’euros (soit 3%) du financement total du FRR assureraient une véritable percée pour l’industrie européenne de la fabrication de panneaux photovoltaïques, entraînant toutes les conséquences positives mentionnées ci-dessus et expliquées en détail dans la déclaration de politique publiée. Cela comprend entre autres la génération d’au moins 50 milliards d’euros de valeur de retour sur investissement de la fabrication locale, et ce, dans le délai de RRF jusqu’en 2026. Étant donné que le PV est une solution propre et puissante pour fournir des emplois, la croissance économique et la sécurité énergétique européenne, ainsi que pour lutter contre le changement climatique, RRF pourrait catalyser une réelle chance de croissance accélérée pour l’industrie PV en Europe.