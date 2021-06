GreenYellow : Grand Prix Infrastructure Durable des Green Solutions Awards pour la solarisation de Saint-Etienne MÃ©tropole

GreenYellow, acteur engagé depuis 14 ans dans le développement photovoltaïque et l’efficacité énergétique, a été choisi par le Jury des Green Solutions Awards et a remporté le Grand Prix Infrastructure Durable dans le cadre du projet de solarisation de Saint-Etienne Métropole. Une distinction méritée !

GreenYellow et sa filiale Reservoir Sun ont accompagné Saint-Etienne Métropole dans ce projet inédit de solarisation du patrimoine immobilier du territoire, contribuant à son autonomie énergétique d’ici 2050. Cette collaboration illustre, une fois de plus, la capacité de GreenYellow à se positionner comme un véritable partenaire des collectivités et des pouvoirs publics dans leurs démarches en faveur de la transition énergétique.

GreenYellow matérialise la solarisation de Saint-Etienne Métropole

Ce projet d’envergure comprend la valorisation d’espaces non utilisés au travers de la solarisation de toitures et d’ombrières de parking sur plus de 150 bâtiments publics, offrant un potentiel de 150 000 à 200 000 m² de surface à couvrir, soit l’équivalent de 20 à 27 terrains de football. Parmi eux figurent des sites emblématiques de la Métropole, comme le Musée d’art moderne, l’Opéra, Novaciéries, ou encore le stade Geoffroy-Guichard, dont une partie du parking sera solarisée. Mais aussi une trentaine de bâtiments scolaires (écoles, collèges, lycées) et près d’une dizaine d’équipements sportifs. Cette solarisation du territoire comprend également les tramways de Saint-Etienne, alimentés en énergie solaire via l’installation de panneaux photovoltaïques sur la toiture du dépôt de la Société de Transports de l’Agglomération Stéphanoise. Au travers de cette initiative, Saint-Etienne Métropole évitera le rejet de 15 000 tonnes de CO2 chaque année. Cela permettra ainsi de produire 30 gigawattheures d’énergie renouvelable, soit la consommation, hors chauffage, de plus de 12 000 logements. La solarisation de Saint-Etienne Métropole démontre, encore une fois, la volonté du territoire d’agir en faveur de l’environnement, et donc du futur.

Un projet à dupliquer sur d’autres territoires

Ce concours récompense des projets innovants, bâtiments, infrastructures ou quartiers, qui portent des solutions performantes pouvant être répliquées. Avec les Green Solutions Awards, Construction21 France souhaite faire connaître les solutions et les innovations de la construction durable pour inciter le plus grand nombre de professionnels à agir en faveur de la transition énergétique. C’est ainsi que GreenYellow a candidaté pour l’édition 2020/2021 des Green Solutions Awards, et est ravi d’avoir été sélectionné par des jurys composés d’experts et d’étudiants pour remporter le Grand Prix Infrastructure Durable. Jérôme Owczarczak, Directeur Général France de GreenYellow, était présent à la cérémonie des prix le mardi 8 juin dernier, et a déclaré « Merci à Construction 21 et merci aux jurys de nous avoir choisi parmi tous les candidats aux projets tous plus innovants les uns que les autres. Nous sommes heureux de contribuer à la solarisation de Saint-Etienne Métropole : c’est un véritable engagement vers le futur puisqu’il s’agit d’une volonté globale du territoire d’agir en faveur de la transition énergétique et d’accéder à une autonomie énergétique d’ici 2050. C’est un projet ambitieux sur lequel nous travaillons encore actuellement avec notre filiale Reservoir Sun, et qui serait à dupliquer sur les autres territoires avec les autres collectivités. Recevoir le Grand Prix Infrastructure Durable marque la concrétisation de tous ces projets, co-construits avec nos clients et collectivités. Nous sommes fiers de pouvoir nous positionner en tant qu’allié énergétique de ces derniers.»