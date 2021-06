La coopérative Solarcoop démocratise l’autoconsommation avec des kits solaires à monter soi-même

Solarcoop, coopérative citoyenne et solidaire, fondée par une équipe de bénévoles et de professionnels du photovoltaïque, à l’initiative de Gérard Moine, expert reconnu de l’énergie solaire en France, veut booster la transition énergétique. Pour favoriser la production d’électricité solaire résidentielle, la coopérative lance des kits photovoltaïques d’autoconsommation à monter soi-même et à poser au sol ou sur un toit, à tarifs étudiés. Le Do It Yourelf façon Solarcoop !

De 500 à 1500 € et montables en 2 à 4 heures, les kits solaires mis au point par Solarcoop permettent de couvrir l’alimentation des appareils fonctionnant en journée (réfrigérateur, congélateur, VMC, box internet, chargeur de vélo électrique, pompe de piscine,…), sans vente de surplus.

Branchement direct sur une prise électrique

Installer soi-même et chez soi son kit photovoltaïque pour produire et consommer son électricité solaire ? C’est la démarche écocitoyenne encouragée par la coopérative Solarcoop qui a conçu des kits solaires à installer soi-même à tarifs étudiés et accompagne les particuliers du choix de kit aux conseils d’installation. La société coopérative d’intérêt collectif (SCIC) propose aux particuliers 3 kits photovoltaïques d’autoconsommation à installer soi-même. Selon les versions, ils comprennent 1, 2 ou 4 panneaux solaires, 1 ou 2 micro-onduleurs et tous les accessoires de pose et de branchement. Ils peuvent être installés sur tout emplacement ensoleillé, au sol ou en toiture (garage ou abri de jardin) et se branchent directement sur une prise électrique pour alimenter le réseau électrique privé. Créés dans une démarche durable, ces panneaux solaires sont recyclables à plus de 95% et ont une durée de vie de 30 ans, avec un temps de retour énergétique inférieur à 3 ans.

Un accompagnement des particuliers dans les prochains mois

Avantageuse sur le plan financier, cette solution est un investissement modéré de 500 à 1500 € TTC, amorti en 8 à 12 ans selon la région où elle est installée. L’énergie produite est de l’ordre de 600 à 800 kWh/an pour un kit à deux panneaux réduisant la facture d’électricité d’environ 100 euros/an pour un investissement de l’ordre de 1000 euros. En complément des kits déjà disponibles aujourd’hui, Solarcoop va également déployer dans les prochains mois de l’accompagnement de particuliers. Ainsi, les personnes qui hésitent encore à franchir le pas de l’installation d’une centrale photovoltaïque à domicile, pourront bénéficier dans tout le territoire national, d’un parcours balisé de A à Z et gratuit de la part de Solarcoop.

Comment ça marche ?

Un conseiller Solarcoop explique le fonctionnement d’une installation photovoltaïque, présente les différentes options d’utilisation de l’électricité produite, étudie les plans et photos de la toiture, de l’environnement du domicile, de l’installation électrique, construit le profil de consommation électrique du foyer etc. Sur ces bases, il va proposer les différentes options possibles avec chaque fois leur coût et leur temps de retour sur investissement. “Notre ADN est d’être un contributeur de la transition énergétique en favorisant les énergies renouvelables, nous sommes des facilitateurs pour rendre le photovoltaïque plus accessible au plus grand nombre ”, explique Michel Ollivier, Président de Solarcoop.

Encadré

Informations pratiques sur les kits Solarcoop

Modèles : kit avec 1, 2 ou 4 panneaux solaires / montage au sol ou en toiture

Panneaux solaires : panneaux Qcells 335 WC Full Back

Compteur d’énergie : sur prise avec afficheur LCD

Câble AC : 3G2,5 mm2 équipé d’un connecteur AC et d’une fiche mâle

Puissance : de 335 Watts à 1340 Watts

Prix : de 550 à 1620 €