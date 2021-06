Disparition/ Claude RÃ©my, ancien patron de Photowatt de 1981 Ã  1997, nâ€™est plus

Happé par une maladie foudroyante, Claude Rémy, ancien PDG de la société Photowatt, est décédé dimanche dernier dans un hôpital lyonnais. Polytechnicien et diplômé de l’Ecole Supérieure de l’Armement, il a intégré le groupe CGE-ALSTHOM, dont la filiale SAFT a créé Photowatt en 1981. Il en a ainsi tenu les rênes durant seize ans, de 1981 à 1997, en faisant un des leaders mondiaux de l’industrie photovoltaïque, au gré des rachats, des participations diverses et des déménagements. Par son implication totale dans Photowatt, Claude Rémy a participé activement au développement de la filière solaire française.

Actionnaire de Photowatt et ami de Claude Rémy, Robert de Franclieu ancien directeur commercial de l’entreprise, se souvient : « C’est Claude Rémy qui a développé Photowatt. Il était un homme d’une loyauté extraordinaire qui n’a jamais trahi ses principes. Il a été mon mentor. J’ai un souvenir de lui dans les locaux d’Apollon Solar que je venais de créer. Il est venu nous rendre visite une journée pour appréhender les points forts et les points faibles de l’entreprise, pour nous conseiller et déjouer les pièges. Son débriefing d’un quart d’heure au personnel de l’entreprise a été très intense. A tel point que Jed Kraiem, directeur d’Appolon Solar, souligne souvent que cela a été l’un des moments le plus important de sa vie professionnelle. Nous avions tous envie de l’écouter, car lui était toujours à l’écoute ».

La rédaction de Plein Soleil avait eu la chance de rencontrer Claude Rémy à l’occasion des 30 ans de Photowatt. Nous avions avec lui refait toute l’histoire de sa société de cœur. Vous pouvez retrouver ce reportage sur le numéro 34 de Plein Soleil rempli d’anecdotes croustillantes. Pour se souvenir…

A sa famille et à ses proches, la rédaction de Plein et du Blog de Tecsol présente ses plus sincères condoléances.

fr.calameo.com/read/000006245ecc09de3ea55