La production d’Ã©lectricitÃ© renouvelable en Suisse atteindra 31,4 TWh en 2035, selon les prÃ©visions de GlobalData

La Suisse progresse dans sa transition vers une Ã©nergie propre, soutenue par une forte dominance de l’hydroÃ©lectricitÃ© et du pompage-turbinage, l’expansion de l’Ã©nergie solaire photovoltaÃ¯que et des politiques visant Ã atteindre des Ã©missions nettes nulles d’ici 2050.

L’Ã©limination progressive de l’Ã©nergie nuclÃ©aire est prÃ©vue en Suisse, tandis que les grandes centrales hydroÃ©lectriques et le pompage-turbinage restent l’Ã©pine dorsale du mix Ã©lectrique, reprÃ©sentant plus de la moitiÃ© de la production totale. Dans ce contexte, la production d’Ã©nergie renouvelable de la Suisse devrait atteindre 31,4 TWh en 2035, contre 11,4 TWh en 2024, enregistrant un taux de croissance annuel composÃ© (TCAC) de 9,7 % au cours de la pÃ©riode 2024-35, selon GlobalData.

Le solaire photovoltaÃ¯que deviendra le segment Ã la croissance la plus rapide

Le rapport de GlobalData, intitulÃ© Â« Tendances du marchÃ© suisse de lâ€™Ã©lectricitÃ© et analyse par capacitÃ©, production, transmission, distribution, rÃ©glementations, acteurs clÃ©s et prÃ©visions jusquâ€™en 2035Â Â», rÃ©vÃ¨le que les grandes centrales hydroÃ©lectriques et le pompage-turbinage continueront de dominer la production, tandis que le solaire photovoltaÃ¯que deviendra le segment Ã la croissance la plus rapide. La capacitÃ© solaire devrait passer de 8,2 GW en 2024 Ã 32,1 GW d’ici 2035, soutenue par des exigences obligatoires d’installation photovoltaÃ¯que sur les toits, des initiatives solaires alpines et des programmes de subventions tels que le programme Solar Express. Mohammed Ziauddin, Power Analyst chez GlobalData, commenteÂ : Â«Â Le systÃ¨me Ã©nergÃ©tique suisse est particuliÃ¨rement marquÃ© par les dÃ©fis saisonniers. Alors que l’hydroÃ©lectricitÃ© et le solaire dominent en Ã©tÃ©, la sÃ©curitÃ© de l’approvisionnement en hiver est soutenue par le stockage par pompage, les importations et de nouvelles incitations Ã la production d’Ã©nergie solaire alpine. Les mesures fÃ©dÃ©rales, notamment la loi rÃ©visÃ©e de 2025 sur l’Ã©lectricitÃ© et la loi fÃ©dÃ©rale sur la sÃ©curitÃ© de l’approvisionnement en Ã©lectricitÃ© grÃ¢ce aux Ã©nergies renouvelables, apportent un solide soutien politique aux Ã©nergies renouvelablesÂ Â».

Â«Â Des initiatives ambitieuses de dÃ©ploiement et de stockage de l’Ã©nergie solaireÂ Â»

La sortie du nuclÃ©aire en Suisse, prescrite par la StratÃ©gie Ã©nergÃ©tique 2050, rÃ©duit progressivement la capacitÃ© de charge de base, tous les nouveaux projets nuclÃ©aires Ã©tant interdits depuis 2018. Cependant, le gouvernement continue de dÃ©battre du rÃ´le Ã long terme du nuclÃ©aire dans un contexte de prÃ©occupations liÃ©es Ã la sÃ©curitÃ© de l’approvisionnement. ParallÃ¨lement, des projets d’hydrogÃ¨ne vert et de Power-to-X sont Ã l’Ã©tude pour amÃ©liorer le stockage saisonnier et diversifier l’approvisionnement. Ã€ l’avenir, la Suisse devrait Ãªtre confrontÃ©e Ã des dÃ©fis liÃ©s Ã la congestion du rÃ©seau, aux pÃ©nuries d’approvisionnement hivernales et Ã la disponibilitÃ© limitÃ©e des terrains pour les Ã©nergies renouvelables Ã grande Ã©chelle. Dans le mÃªme temps, les opportunitÃ©s se multiplient dans le commerce transfrontalier de l’Ã©lectricitÃ©, le solaire alpin et le dÃ©veloppement de l’hydrogÃ¨ne vert. Â« La dÃ©pendance de la Suisse Ã l’Ã©gard de l’hydroÃ©lectricitÃ©, combinÃ©e Ã des initiatives ambitieuses de dÃ©ploiement et de stockage de l’Ã©nergie solaire, constitue une base solide pour sa transition vers une Ã©nergie propre. GrÃ¢ce Ã des politiques ciblÃ©es et Ã des investissements croissants dans l’Ã©nergie solaire, l’hydrogÃ¨ne et les interconnexions, le pays est bien placÃ© pour faire face aux dÃ©fis saisonniers et atteindre son objectif de zÃ©ro Ã©mission nette d’ici 2050Â Â» conclut Mohammed Ziauddin.