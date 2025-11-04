Espagne : TotalEnergies fournira de lâ€™Ã©lectricitÃ© renouvelable aux datacenters de Data4 pendant 10 ans

TotalEnergies et Data4, champion europÃ©en des data centers, ont signÃ© un contrat pour la fourniture dâ€™Ã©lectricitÃ© renouvelable avec un profil de consommation constant (Clean Firm Power) aux sites de Data4 en Espagne. Le solaire espagnol en approvisionnement des datacenters, une synergie durableÂ !Â Â

Le contrat entre Totalenergies et Data4 dÃ©butera en janvier 2026 pour 10 ans et reprÃ©sentera un volume total de 610 GWh. TotalEnergies alimentera les installations de Data4 avec de lâ€™Ã©lectricitÃ© renouvelable produite par des parcs Ã©oliens et solaires espagnols dâ€™une capacitÃ© Ã©quivalente Ã 30 MW et entrant prochainement en production.Â Grace Ã ce contrat, TotalEnergies renforce ainsi sa position de partenaire privilÃ©giÃ© des grands industriels Ã l’Ã©chelle internationale pour accompagner la dÃ©carbonation de leur consommation dâ€™Ã©nergie. Â«Â Nous nous rÃ©jouissons de ce contrat avec Data4 qui illustre notre capacitÃ©, Ã proposer des solutions de fourniture dâ€™Ã©lectricitÃ© compÃ©titives et adaptÃ©es aux grands groupes industrielsÂ Â», a dÃ©clarÃ©Â Sophie Chevalier, Senior Vice President Flexible Power & Integration chez TotalEnergies. Â« Nos solutions “Clean Firm Power” sont spÃ©cialement conÃ§ues pour rÃ©pondre aux exigences de nos clients en matiÃ¨re de coÃ»t, de profil de consommation et d’engagement environnemental. Ces solutions sâ€™appuient sur notre portefeuille de production intÃ©grÃ©e combinant Ã la fois actifs renouvelables et actifs flexibles, et contribuent Ã lâ€™atteinte de notre objectif de 12% de rentabilitÃ© dans le domaine de lâ€™Ã©lectricitÃ©Â Â».

Â«Â Un approvisionnement en Ã©lectricitÃ© dÃ©carbonÃ©e compÃ©titif, stable et sur le long-termeÂ Â»

Leader europÃ©en dans les data centers, Data4 est aujourdâ€™hui implantÃ© dans 6 pays et a annoncÃ© son intention dâ€™investir prÃ¨s de 2 milliards dâ€™euros dâ€™ici 2030 pour dÃ©velopper ses campus en Espagne. Ce contrat avec TotalEnergies illustre la volontÃ© de Data4 dâ€™intÃ©grer pleinement les Ã©nergies renouvelables sur lâ€™ensemble de ses sites. Â« Cet accord confirme lâ€™engagement de Data4 en faveur des Ã©nergies renouvelables, ce qui est dâ€™autant plus stratÃ©gique Ã lâ€™heure oÃ¹ la course Ã lâ€™IA est lancÃ©e. Nous anticipons un triplement de la capacitÃ© Ã©nergÃ©tique nÃ©cessaire pour lâ€™ensemble des datacenters en Espagne dâ€™ici 2030. En nous associant avec TotalEnergies, nous assurons Ã nos clients un approvisionnement en Ã©lectricitÃ© dÃ©carbonÃ©e compÃ©titif, stable et sur le long-terme, dans des infrastructures conÃ§ues comme des modÃ¨les de durabilitÃ© et dâ€™innovationÂ Â»,Â rappelle FranÃ§ois Sterin, Chief Operating Officer chez Data4. Â«Â Ce type de contrat permet Ã Data4 de non seulement rÃ©pondre Ã la demande croissante mais aussi de positionner Madrid comme lâ€™un des hubs numÃ©riques les plus attractifs en Europe. Â»