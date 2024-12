GreenYellow et Fruehauf : un projet dâ€™ombriÃ¨res de parking semi-remorques emblÃ©matique Ã  Auxerre

GreenYellow et Fruehauf, acteur majeur du marché français de remorques et semi-remorques, et l’une des premières marques reconnues internationalement, annoncent la mise en œuvre d’un projet solaire ambitieux visant à allier performance économique et respect de l’environnement. Un projet qui ne manque pas de hauteur !

Le site de production de Fruehauf à Auxerre, employant 600 personnes, sera désormais équipé de 16 ombrières photovoltaïques de parking d’une hauteur supérieure à 5 mètres, couvrant une surface de 52000 m². Ces ombrières, dont les longueurs varient entre 150 et 350 mètres, permettront d’installer une capacité totale de 11 MWc, générant une production annuelle estimée à 12,7 GWh, équivalente à la consommation énergétique de 2 800 habitants.

Des bénéfices environnementaux et économiques majeurs

Ce partenariat est un exemple concret d’engagement en faveur de la transition énergétique :

Réduction des émissions de CO 2 : une diminution de 621 tonnes par an, soit l’équivalent de 3 105 arbres plantés.

: une diminution de 621 tonnes par an, soit l’équivalent de 3 105 arbres plantés. Accélération de la transition énergétique des zones artificialisées malgré les défis techniques de conception.

Optimisation des ressources foncières : l’exploitation du foncier disponible tout en maintenant les activités de stockage des semi-remorques.

Durabilité : ce projet s’inscrit dans une vision à long terme avec un contrat PPA de 30 ans.

« Ce projet marque une étape clé dans notre démarche de développement durable. Il reflète l’alliance parfaite entre innovation et responsabilité environnementale, et nous sommes fiers de collaborer avec un partenaire tel que GreenYellow. Ce projet s’inscrit pleinement dans le cadre de la stratégie RSE de Fruehauf, qui vise à conjuguer performance économique, réduction de notre empreinte carbone et engagement sociétal », déclare Philippe Le Pochat, Directeur Commercial & Marketing chez Fruehauf.

Un exemple de gestion des contraintes logistiques et environnementales

Construit en six phases pour minimiser l’impact sur l’activité quotidienne de Fruehauf, ce projet illustre une gestion innovante des contraintes logistiques et environnementales. Chaque phase de construction, représentant une capacité de 2 MWc, a été réalisée dans un délai de trois mois. Afin d’optimiser le planning des entreprises et d’accélérer la mise en œuvre, un terrain annexe a été loué par GreenYellow, permettant de travailler sur deux phases en parallèle, générant ainsi une réduction de réalisation de trois mois. De plus, GreenYellow a montré ses capacités d’adaptation aux exigences du site telles que des contraintes liées à la loi sur l’eau, le projet étant situé dans une aire de captage d’eau potable pour l’agglomération d’Auxerre. Ce projet représente une avancée importante dans la solarisation des infrastructures de transports lourds et un exemple d’intégration de solutions durables et efficaces dans un environnement industriel.

« Notre mission est d’accompagner des entreprises telles que Fruehauf dans leur transition énergétique, en alliant performance économique et impact écologique positif. Ce projet emblématique à Auxerre se positionne comme une référence dans la solarisation des parkings dédiés aux transports lourds »

conclut Romain Butte, Directeur Général chez GreenYellow France.

Encadré

Des perspectives prometteuses à l’échelle locale et internationale

Le partenariat entre les deux entreprises pourrait également ouvrir la voie à d’autres collaborations, tant au niveau local qu’international, grâce à l’appartenance de Fruehauf au groupe Wielton, présent dans cinq pays. GreenYellow et Fruehauf envisagent déjà de déployer des solutions similaires sur d’autres sites et d’encourager les entreprises locales à s’engager dans des projets énergétiques durables.