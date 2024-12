Trina Solar France Systems : le producteur indÃ©pendant dâ€™Occitanie s’engage aux cÃ´tÃ©s du PÃ´le Derbi

La société Trina Solar France Systems, implantée à Toulouse et Béziers, est fière d’annoncer son adhésion au Pôle Derbi, représenté par Isabelle Guichard et André Joffre. Cette adhésion a été officialisée lors du forum Energaïa à Montpellier, un événement consacré aux énergies renouvelables. Le Pôle Derbi, soutenu par la Région Occitanie, les collectivités locales ainsi que des entreprises et centres de recherche, fédère plus de 200 acteurs engagés dans l’innovation énergétique. « En rejoignant cette communauté, Trina Solar France s’inscrit pleinement dans la dynamique régionale visant à transformer l’Occitanie en Région à Énergie Positive. Cet objectif ambitieux consiste à répondre à 100 % des besoins énergétiques de la région grâce aux énergies renouvelables locales d’ici à 2050 » précise Jérôme Sudres, directeur général de Trina Solar France Systems.