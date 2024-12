EnerVivo accÃ©lÃ¨re le dÃ©ploiement de l’agrivoltaÃ¯sme en France pour soutenir la filiÃ¨re agricole

EnerVivo, entreprise française qui développe des solutions photovoltaïques adaptées aux besoins agricoles, ambitionne de déployer la filière agrivoltaïque dans l’hexagone. En accélérant le financement et la mise en œuvre de projets agrivoltaïques, elle vise une capacité de production de 200 MW d’ici 2028. Une démarche en phase avec sa volonté de soutenir la transition énergétique tout en améliorant les rendements de l’activité agricole et l’adaptation de l’activité des agriculteurs au changement climatique. Pour accompagner ses ambitions, EnerVivo vient de s’octroyer la confiance d’Épopée Gestion, dans le cadre d’un tour de table de 30 millions d’euros rendu public en novembre dernier.

Fondée en 2022, EnerVivo est une société à mission spécialisée dans la conception, le développement et l’exploitation de centrales photovoltaïques avec une focalisation sur les projets agrivoltaïques. Elle propose des solutions photovoltaïques sur-mesure, grâce à un bureau d’étude composé de personnes issues du monde agricole et d’ingénieur agronome.

Une symbiose locale entre agroécologie et production d’électricité renouvelable

Ces solutions permettent de s’adapter aux besoins agricoles, comme par exemple, pour les chênes truffiers, les asperges ou l’élevage, avec des serres photovoltaïques, des ombrières sur champs agricoles et des installations sur toitures. L’entreprise aide ainsi les agriculteurs et les collectivités à créer une symbiose locale entre agroécologie et production d’électricité renouvelable. EnerVivo pilote chaque projet dans son intégralité, en assurant toutes les étapes clés, depuis la prospection des terrains agricoles, l’étude préalable agricole et les études d’impact, jusqu’à l’obtention des permis, la construction et la mise en service. À ce jour, elle a déjà sécurisé 40 solutions photovoltaïques avec une capacité de production d’énergie de 104 Mégawatts.

Une solution concrète et durable pour soutenir la filière agricole

EnerVivo se concentre sur le développement de projets intégrant des activités d’élevage, de culture et d’arboriculture, avec des installations adaptées variant de 1 MWc à 30 MWc. Enfin, EnerVivo donne la possibilité aux propriétaires et aux exploitants qu’elle accompagne d’être actifs dans leur projet en devenant co-actionnaires dans une logique de partage de la valeur créée. Ces derniers peuvent également être aidés dans l’investissement de matériel agricole et recevoir un loyer jusqu’à 3 000 euros par hectare et par an. Conformément à la législation, le projet agrivoltaïque doit conserver comme vocation principale l’exploitation des terres agricoles. Pour pouvoir financer le développement de nouveaux projets et investir dans ces derniers, EnerVivo vient d’annoncer un tour de table de 30 millions d’euros auprès d’un fonds d’infrastructure Français, Épopée Gestion, via son fonds Épopée Infra Climat. Cet investissement prend la forme d’un partenariat stratégique dont l’ambition est de soutenir le développement de la filière agrivoltaïsme en France pour contribuer aux enjeux de souveraineté alimentaire et énergétique.

Un projet au service du climat et des territoires

Les 30 millions d’euros levés par EnerVivo seront investis dans des projets avec un objectif de production à terme de 200 MW de capacité d’ici 2028. Cette opération va également permettre à l’entreprise de renforcer ses équipes avec le recrutement de plusieurs ingénieurs bureau d’étude. En plus de ses bénéfices environnementaux, tels que la réduction des gaz à effet de serre, l’amélioration de la biodiversité et l’optimisation de l’utilisation des terres, la démarche d’EnerVivo génère des externalités positives économiques (amélioration de la productivité agricole, création d’emplois) et sociales (résilience face aux changements climatiques, promotion de la transition énergétique locale, préservation du patrimoine agricole).