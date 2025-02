GreenYellow Ã©met un financement obligataire de plus de 14 millions dâ€™â‚¬ au BrÃ©sil

GreenYellow a émis un nouveau financement obligataire de 85 millions de BRL (plus de 14 M€) au Brésil. Cette émission vise à financer des projets de production d’énergie solaire et s’inscrit dans le cadre de la récente évolution de la réglementation brésilienne. Une réponse agile à l’évolution de la législation brésilienne !



GreenYellow compte parmi les premiers acteurs à tirer parti de la loi 14 801, adoptée en mars 2024, qui ouvre de nouvelles perspectives de financement aux entreprises de production d’énergie renouvelable décentralisée. Cette initiative illustre la capacité de GreenYellow à anticiper et s’adapter rapidement aux changements législatifs, renforçant ainsi son engagement pour une transition énergétique durable.

Une vision à long terme pour le développement des énergies renouvelables au Brésil

Le processus de financement, initié en juin 2024, a été coordonné par la banque d’investissement Itaú BBI. Le tirage des fonds s’est déroulé en décembre 2024.

L’émission a été réalisée via une société holding qui abrite cinq centrales situées dans les villes de Milagres (BA), Birigui (SP), Bilac (SP), Novo Ubiratã (MT) et Cajuru (SP). Les fonds permettront de refinancer une partie des investissements déjà réalisés dans ces installations. Cette opération bénéficie d’une notation de crédit publique AA- délivrée par Fitch Ratings, témoignant de la solidité financière du projet.



Un projet stratégique pour GreenYellow au Brésil

Avec une maturité de 16 ans, ces obligations émises garantissent une vision long terme, soutenant le développement de la production décentralisée d’énergie au Brésil. Marcelo Xavier, Directeur Général de GreenYellow do Brasil, souligne : « Avec ce financement obligataire, GreenYellow do Brasil renforce sa position d’opérateur d’actifs d’infrastructures, dans la droite ligne du positionnement du Groupe, et poursuit son engagement dans l’accéléreration de la transition énergétique du pays. Ce financement de 85 millions de BRL nous permet non seulement de soutenir la production décentralisée d’énergie, mais aussi d’illustrer notre capacité à anticiper et nous adapter aux évolutions réglementaires, comme celle apportée par la loi 14 801. »