L’ancienne dir com de Framatone prend la communication d’EDF Renouvelables

EDF Renouvelables annonce la nomination d’Anne-Laure Meynial-Coumaros au poste de Directrice de la Communication. Avec plus de 20 années passées au sein du groupe EDF, Anne-Laure apportera son expérience acquise lors de ses missions en communication et en marketing. Avant de rejoindre EDF Renouvelables, elle occupait le poste de Directrice de la Communication de Framatome depuis février 2022. Da l’atome aux renouvelables! Son parcours l’a également menée au Royaume-Uni en tant que responsable de la Communication corporate, commerciale et marketing d’EDF Energy pendant 6 ans. Dans son nouveau poste, au-delà de la communication interne, Anne-Laure contribuera notamment à développer l’image de marque de l’entreprise en France et à l’international. EDF Renouvelables la remercie pour son engagement et lui souhaite le meilleur dans le cadre de sa prise de fonction.