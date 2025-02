Le PLENTICORE G3 reÃ§oit le prix Top Innovation Award 2025

Le KOSTAL PLENTICORE G3 a été récompensé par le prestigieux prix EUPD Research Top Innovation Award 2025 dans la catégorie « onduleurs » en Allemagne. Détails !

La qualité exceptionnelle et l’innovation de l’onduleur KOSTAL PLENTICORE G3 ont été récemment reconnues par le prix Top Innovation Award 2025. Cette distinction repose sur les évaluations des installateurs et sur l’expertise d’un comité indépendant d’EUPD. Cette récompense souligne le caractère innovant du PLENTICORE G3 et son rôle clé dans la transition énergétique. Cet onduleur se distingue par son efficacité maximale, ses possibilités d’application flexibles et son design convivial répondant aux exigences des installations photovoltaïques modernes. « Cette distinction confirme notre ambition d’offrir, avec le PLENTICORE G3, un onduleur qui fournit des performances techniques de pointe, simplifie le quotidien des installateurs et maximise la contribution de nos clients à la transition énergétique », déclare Thomas Vogel, responsable de la gestion des produits chez KOSTAL.

Qu’est-ce qui rend le KOSTAL PLENTICORE G3 unique ?



Extension de puissance flexible : Le PLENTICORE G3 est disponible en trois variantes de base : S (4 kW), M (8,5 kW) et L (15 kW). Chaque modèle peut être étendu en deux étapes, offrant ainsi neuf classes de puissance différentes (jusqu’à 20 kW) pour le commerce et l’artisanat. L’onduleur peut être utilisé comme un onduleur solaire pur, hybride ou pour batteries. Cela offre une grande flexibilité dans la planification et permet l’intégration de systèmes de stockage d’énergie, tant pour les nouvelles installations que pour les projets de modernisation. Pour une utilisation universelle !

Fonction d’alimentation de secours

En combinaison avec le KOSTAL BackUp-Switch, le PLENTICORE G3 propose une fonction de secours. En cas de coupure de réseau, il peut continuer à alimenter la maison sur les trois phases, augmentant ainsi la sécurité d’approvisionnement. Avec un courant MPP maximal de 17 A pour les classes S et M et 30 A pour la classe L, le PLENTICORE G3 est compatible avec les grands panneaux solaires de dernière génération et peut fournir une forte capacité de charge et de décharge pour les systèmes de batteries connectés. Sans oublier la gestion intégrée de l’ombrage ! L’onduleur est équipé d’un système de gestion de l’ombrage auto-apprenant qui optimise la production d’énergie en réduisant l’impact des ombres sur le système photovoltaïque.



Cette combinaison de flexibilité, d’évolutivité et de fonctionnalités avancées fait du PLENTICORE G3 une solution innovante dans le domaine de la technologie des onduleurs – maintenant récompensée par le Top Innovation Award.