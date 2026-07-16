GreenYellow dope la valorisation des centrales PV existantes

GreenYellow et GIVA concluent un accord de 20 ans fondÃ© sur le modÃ¨leÂ Â«Energy-as-a-ServiceÂ» pour valoriser des centrales photovoltaÃ¯ques en autoconsommation existantes. Comment Ã§a marcheÂ ?

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L’accord porte sur deux centrales solaires situÃ©es sur les sites industriels de GIVA en Lombardie, reprÃ©sentant une puissance installÃ©e de 11 MWc et une production annuelle de 15,5 GWh d’Ã©lectricitÃ© renouvelable, 100% autoconsommÃ©e. GrÃ¢ce au modÃ¨le “Energy-as-a-Service” de GreenYellow, l’industriel valorise ses actifs Ã©nergÃ©tiques, libÃ¨re du capital pour son activitÃ© et continue de bÃ©nÃ©ficier d’une Ã©nergie renouvelable produite localement pour couvrir une partie de ses besoins.

Â« Notre partenariat avec GreenYellow nous permet de prÃ©server pleinement notre stratÃ©gie industrielleÂ Â»

GreenYellow et GIVA, groupe industriel spÃ©cialisÃ© dans la production de produits sidÃ©rurgiques, annoncent la signature d’un contrat â€˜Energy-as-a-Serviceâ€™ d’une durÃ©e de 20 ans portant sur deux centrales photovoltaÃ¯ques implantÃ©es sur des sites industriels de GIVA en Italie. Cette opÃ©ration illustre une nouvelle approche de la transition Ã©nergÃ©tique industrielle : valoriser des actifs Ã©nergÃ©tiques existants afin de transformer un investissement immobilisÃ© en un service Ã©nergÃ©tique de long terme. Cela permet Ã GIVA de continuer Ã bÃ©nÃ©ficier des avantages de lâ€™autoconsommation tout en confiant Ã un partenaire expert la gestion complÃ¨te de ses installations. Dans le cadre de cet accord, GreenYellow assure l’exploitation, la maintenance, l’optimisation des performances et la valorisation des deux centrales PV, garantissant leur performance dans la durÃ©e. Pour GIVA, ce modÃ¨le â€˜Energy-as-a-Serviceâ€™ permet de prÃ©server les bÃ©nÃ©fices Ã©conomiques et environnementaux de ses installations solaires tout en rÃ©allouant ses ressources financiÃ¨res Ã ses activitÃ©s stratÃ©giques. Â« Notre partenariat avec GreenYellow nous permet de prÃ©server pleinement notre stratÃ©gie industrielle. Nous poursuivons en effet notre dÃ©marche de dÃ©carbonation, de rÃ©duction des risques et de diminution des coÃ»ts Ã©nergÃ©tiques de nos sites industriels, tout en garantissant les flux de trÃ©sorerie nÃ©cessaires au financement de nos investissements stratÃ©giques liÃ©s au dÃ©veloppement de notre activitÃ©. Dans un contexte en constante Ã©volution, la capacitÃ© Ã identifier des solutions efficaces et cohÃ©rentes avec nos objectifs est essentielle pour continuer Ã crÃ©er de la valeur de maniÃ¨re durable Â» prÃ©cise Jacopo Longhi Vienna, CEO de GIVA.

Une Ã©volution vers une Ã©nergie servicielle

Les deux centrales reprÃ©sentent une puissance installÃ©e totale de 11 MWc : une centrale au sol Ã©quipÃ©e de trackers solaires de 8 MWc sur le site de Visano et une centrale en toiture de 3 MWc sur le site de Cella Dati.

Elles produisent chaque annÃ©e prÃ¨s de 15,5 GWh d’Ã©lectricitÃ© renouvelable, couvrant environ 50 % des besoins Ã©nergÃ©tiques des deux sites industriels. Cette production permet d’Ã©viter chaque annÃ©e plus de 6 500 tonnes de COâ‚‚, soit l’Ã©quivalent de la consommation Ã©lectrique annuelle de plus de 8 000 foyers. Â« Les industriels ne recherchent plus seulement des solutions de production d’Ã©nergie renouvelable : ils souhaitent des modÃ¨les qui amÃ©liorent simultanÃ©ment leur compÃ©titivitÃ©, leur flexibilitÃ© financiÃ¨re et leur rÃ©silience Ã©nergÃ©tique. L’Energy-as-a-Service rÃ©pond Ã cette attente en transformant des actifs Ã©nergÃ©tiques en un service de performance de long terme. Avec ce partenariat, GIVA continue de bÃ©nÃ©ficier de son Ã©lectricitÃ© renouvelable sur site tandis que GreenYellow garantit l’exploitation et l’optimisation des installations pendant vingt ans Â» souligne Pierre Marouby, Country Manager de GreenYellow Italia. Cette opÃ©ration illustre lâ€™Ã©volution du marchÃ© de lâ€™Ã©nergie vers des modÃ¨les oÃ¹ les entreprises peuvent bÃ©nÃ©ficier de solutions Ã©nergÃ©tiques performantes sans nÃ©cessairement porter seules les investissements Ã porter Ã leur bilan et les risques associÃ©s. En complÃ©ment du dÃ©veloppement de nouvelles installations photovoltaÃ¯ques, GreenYellow accompagne les industriels dans la valorisation de leurs actifs Ã©nergÃ©tiques existants afin dâ€™accÃ©lÃ©rer leur transition Ã©nergÃ©tique tout en optimisant leur allocation de capital.