Les produits de couverture RENOLIT ALKORPLAN augmentent le rendement solaire de 8 % sur un projet Ã  Guernesey

Les produits de toitureÂ RENOLITÂ ALKORPLAN offrent une solution technique de pointe pour une maison contemporaine construite Ã flancÂ de falaise sur la cÃ´te sud de Guernesey. Ce projet met en Ã©vidence la synergie entre le systÃ¨me RENOLIT ALKORPLAN F Bright et la technologie solaire, qui a permis dâ€™obtenir une augmentation mesurable de 8 % du rendement photovoltaÃ¯que tout en prÃ©servant un paysage naturel fragile.

La constructionÂ de maisons sur mesure, modernes et efficaces au sein dâ€™environnements ruraux sensiblesÂ nÃ©cessite des technologies de matÃ©riaux spÃ©cialisÃ©es qui renforcent la durabilitÃ© sans perturber le paysage local. Pour concrÃ©tiser cette vision, les architectes doivent sâ€™appuyer surÂ des solutionsÂ de toiture avancÃ©es, capables dâ€™allier excellence technique et objectifs environnementaux, comme lâ€™illustre parfaitement leÂ projet Val Au Bourg,Â situÃ© sur les falaises de la cÃ´te sud de Guernesey.Â Dans le cadre de ce projet rÃ©sidentiel,Â les produits de couverture RENOLIT ALKORPLAN ont contribuÃ© avec succÃ¨s Ã concrÃ©tiserÂ la vision du propriÃ©taireÂ : une maison qui tire le meilleur parti de la lumiÃ¨re naturelle et des vues panoramiques, tout en prÃ©servant soigneusement lâ€™Ã©cosystÃ¨me dâ€™origine du site. La solution technique a consistÃ© Ã mettre en Å“uvre le systÃ¨me RENOLIT ALKORPLAN F Bright, qui offre une gestion thermique exceptionnelle ainsi quâ€™une protection durable contre les intempÃ©ries.Â Au-delÃ de sa simple fonction dâ€™Ã©tanchÃ©itÃ©, la membrane blanche a jouÃ©Â un rÃ´le moteur dans lâ€™infrastructure renouvelable de la propriÃ©tÃ©, en optimisant les performances des panneaux solaires pour garantir une augmentation de 8 % de la production dâ€™Ã©nergie propre.

Vision architecturale et intÃ©gration technique

Le projetÂ Val Au BourgÂ constitue une rÃ©ponse rationnelle aux conditions spÃ©cifiques du site et au cadre rural des falaises de la cÃ´te sud de Guernesey. DirigÃ© par David De La Mare et Simon Cottell, avec une conception technique signÃ©e David Radford, le projet est nÃ©Â dâ€™une premiÃ¨re tentative de rÃ©novation du bÃ¢timent existant. Cependant, il est rapidement apparu quâ€™une nouvelle construction Ã©tait nÃ©cessaire pour concrÃ©tiser la vision commune dâ€™une maison contemporaine adaptÃ©e Ã un mode de vie moderne.Â La structure qui en rÃ©sulte estÂ spÃ©cialement orientÃ©e pour maximiser la lumiÃ¨re naturelle et les vues panoramiques,Â tout en prÃ©servant soigneusement la vÃ©gÃ©tation et les arbres matures existants.Â Pour limiter lâ€™impact visuel sur le paysage, les architectes ont optÃ© pour une gÃ©omÃ©trie allongÃ©e et discrÃ¨te ainsi quâ€™une palette de matÃ©riaux stratÃ©giquement choisie. Lâ€™harmonie architecturale a Ã©tÃ© renforcÃ©e par un bardage en bois non traitÃ© et des toitures vÃ©gÃ©talisÃ©es, des Ã©lÃ©ments qui permettent au bÃ¢timent de sâ€™intÃ©grer naturellement dans lâ€™environnement des falaises. Les Ã©lÃ©ments de maÃ§onnerie plus massifs ont Ã©tÃ© limitÃ©s aux zones nÃ©cessitant un soutÃ¨nement du sol, oÃ¹ DLMÂ ArchitectsÂ a utilisÃ© des gabions en pierre remplis de matÃ©riaux excavÃ©s directement sur le site.Â Cette approche a permis de garantir la simplicitÃ© de la structure principale et de rÃ©duire lâ€™Ã©nergie grise. Cette simplicitÃ© structurelle a Ã©tÃ© complÃ©tÃ©e par le choixÂ dâ€™une solution de toiture haute performance conÃ§ue pour sâ€™intÃ©grer parfaitement aux objectifs environnementaux du bÃ¢timent.

Facteurs techniques de la performance environnementale Ã Val Au Bourg

Afin de favoriser lâ€™efficacitÃ© Ã©nergÃ©tique recherchÃ©e, le projet a mis en Å“uvre les principes Â« CoolÂ yourÂ roof Â» grÃ¢ce Ã lâ€™utilisation de la membrane RENOLIT ALKORPLAN F Bright. Cette solution Ã fixation mÃ©canique est conÃ§ue pour offrir une rÃ©flectance solaire Ã©levÃ©e, ce qui rÃ©duit activement la tempÃ©rature de la surface du toit et de lâ€™intÃ©rieur du bÃ¢timent.Â Â Cette technologie fonctionne en synergie avec le systÃ¨me RENOLIT ALKORPLAN Solar, offrant une base stable et efficace pour une installation photovoltaÃ¯que hautement performante. Lâ€™intÃ©gration de ce systÃ¨me a permis dâ€™augmenter le rendement des panneaux solaires de 8 %, dÃ©montrant ainsiÂ comment le choix de matÃ©riaux durables amÃ©liore directement la production dâ€™Ã©nergie renouvelable.Â Le succÃ¨s du projet Val Au Bourg est Ã©galement le fruitÂ dâ€™un partenariat de longue date avecÂ SarnianÂ Roofing Ltd, lâ€™entreprise spÃ©cialisÃ©e chargÃ©e de lâ€™installation. En tant quâ€™entrepreneur agrÃ©Ã© pour les produits de couverture RENOLIT ALKORPLAN depuis plus de 30 ans,Â SarnianÂ Roofing Ltd a Ã©tÃ© parmi les premiers au Royaume-Uni Ã adopter la technologie Â« Bright Â». Son engagement Ã maÃ®triser des solutions durables de pointe a non seulement garanti une finition de haute qualitÃ© pour ce projet, mais a Ã©galement constituÃ© un moteur important de la croissance de son activitÃ© sur lâ€™Ã®le de Guernesey.Â Â« La mise en Å“uvre de nos systÃ¨mes dans le cadre du projet Val Au Bourg montre comment lâ€™innovation technique et la responsabilitÃ© environnementale peuvent fonctionner en parfaite synergie au sein de paysages trÃ¨s sensibles Â», souligneÂ Robert McNeil,Â directeur rÃ©gional du dÃ©veloppement commercial pour Londres,Â le Sud-EstÂ et les Ã®les Anglo-Normandes.Â Â« Voir un partenaire de longue date commeÂ SarnianÂ Roofing Ltd obtenir des rÃ©sultats exceptionnels grÃ¢ce Ã des technologies de pointe est pour nous une grande fiertÃ©. Ce projet dÃ©montre que la technologie Bright nâ€™est pas simplement un choix de produit, mais un Ã©lÃ©ment stratÃ©gique qui permet aux entrepreneurs dâ€™apporter des avantages environnementaux mesurables et de stimuler la croissance de leur activitÃ© grÃ¢ce Ã lâ€™innovation Â», conclut-il.