Arkolia rÃ©alise un premier trimestre 2023 de trÃ¨s belle facture

Arkolia franchit une nouvelle étape majeure en délivrant 350 installations solaires auprès de ses clients tout en poursuivant la construction de 520 projets en cours sur le seul premier trimestre 2023. Et les résultats sont à l’avenant…

Arkolia Energies accélère son développement pour atteindre son objectif de 2023 en franchissant une nouvelle étape majeure dans sa stratégie de croissance. L’expansion continue de son réseau et de ses clients, dont découle la forte croissance de ses revenus au cours du 1er semestre 2023, démontre la pertinence de sa stratégie d’accélération et de transformation notamment sur le marché des toitures solaires agricoles. Avec des revenus liés aux services en hausse de 74% pour atteindre plus de 71m€ et des revenus tirés de la production d’énergie à près de 20m€, Arkolia atteint un chiffre d’affaires consolidé de 91m€ en l’espace de six (6) mois seulement.

Arkolia, une activité en forte augmentation au service de la performance

« Pour la 1ère fois de notre histoire, Arkolia a délivré sur un semestre 350 installations toitures solaires en majeure partie agricole mais aussi pour le compte de ses clients grands comptes industriels et GMS (Grandes et Moyennes Surfaces). Des faits qui démontrent, plus que notre résilience depuis 2 ans, notre capacité à agir, accélérer tout en nous renouvelant et en posant les bases de nos succès de demain. Au fil des années, nous avons réuni, autour de notre mission, une communauté forte et croissante de clients, fournisseurs, partenaires, et collaborateurs, tous engagés dans des processus de changements environnementaux, sociaux et technologiques pour parvenir à une décarbonation rapide. Notre mission est d’accompagner nos communautés et nos territoires dans une transition énergétique intelligente, accessible et équitable. Près de 15 ans après notre première installation, Arkolia gère désormais 1.700 sites pour son propre compte comme pour le compte de ses clients, renforçant ainsi notre positionnement stratégique sur l’ensemble du territoire français. » précise Jean-Sébastien Bessière, Président co-fondateur d’Arkolia Energies

Arkolia valide sa stratégie d’expansion et sécurise sa croissance future

Les revenus de l’activité services ont atteint 71m€ au cours du premier semestre 2023. Cette forte progression s’explique avant tout par la transformation de son modèle en développant de nouveaux services sur les marchés des toitures solaires agricoles et grands comptes. Au cours du 1er semestre 2023, la société a délivré 350 nouvelles installations. Arkolia a réalisé 43% de ses projets en région Occitanie et 43% en Nouvelle Aquitaine, le reste étant réparti sur les régions Normandie, Bretagne, Pays de Loire, Bourgogne Franche Comté, Centre Val de Loire, Auvergne Rhône Alpes, et PACA. Cela porte le nombre total de sites à 1.700 sur l’ensemble du territoire français à la fin du premier semestre. Dans le même temps, Arkolia développe également plus de 2,7 GWc de projets solaires en toitures, au sol, éolien ou de gaz vert.

Arkolia, un environnement favorable pour le bien-être au travail

Pour stimuler l’engagement et répondre aux nouvelles exigences de la gestion des talents, Arkolia amorce la transformation de son organisation avec le Smart Working, concept qui permettra de développer l’implication et l’engagement de ses collaborateurs. Proposer des valeurs attractives et recruter durablement sont les défis à relever face aux nombreuses innovations, et à l’essor des nouvelles technologies. Pour comprendre et répondre aux aspirations des jeunes générations, tout en réussissant le mix générationnel, Arkolia fait évoluer l’offre de recrutement et de gestion des talents, autour de composantes individuelles ou collectives telles que les opportunités de développement, les avantages matériels, les liens et la communauté, le sens et la raison d’être. Être un lieu de travail inclusif engagé dans une mission inspirante et commune, aide Arkolia à faire grandir son équipe : à fin juin 2023, 200 personnes talentueuses et motivées travaillent chez Arkolia, soit 71 de plus qu’à fin 2022. Elles sont essentielles pour sécuriser et accélérer la croissance d’Arkolia dans les années à venir

Encadré

Les chiffres clés

• Les revenus consolidés au 1S 2023 atteignent près de 91m€ dont 71m€ sur l’activité de services (+74% vs 1S 2023) et 20m€ pour l‘activité de production d’énergies (+16% vs. 1S 2023) ;

• La production d’énergie renouvelable injectée est de 201 GWh (+15% vs. 1S 2023) ;

• Les sites en exploitation sont passés à près de 1.700 (dont 37% pour le compte de tiers) ;

• 350 installations solaires en toitures ont été délivrées ;

• 520 chantiers sont en cours de construction ;

• 71 nouveaux Arkolien(ne)s ont été recrutés (+40% vs. 1S 2023) passant ainsi le cap symbolique des 200 collaborateurs.