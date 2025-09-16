Entreprise/SerenySun, oÃ¹ lâ€™art de faire communautÃ© â€¦ dâ€™Ã©nergie

CrÃ©Ã©e en 2018, lâ€™entreprise SerenySun a appuyÃ© son modÃ¨le de dÃ©veloppement sur le concept dâ€™Autoconsommation Collective (ACC) solaire. Le projet des fondateurs de la sociÃ©tÃ© est de parsemer les territoires de communautÃ©s dâ€™Ã©nergie dans une logique de circuits-courts, de rÃ©appropriation de la production dâ€™Ã©lectrons verts et bien sÃ»r de compÃ©titivitÃ© Ã©conomique. Un vrai choix de sociÃ©tÃ©, en toute Ã©quanimitÃ©Â !

Faire communautÃ©, faire corps ensemble, loin de tout individualisme rÃ©gressifÂ ! Pour les fondateurs de SerenySun, lâ€™idÃ©e va naturellement de soi. Ils ont fondÃ© leur entreprise dâ€™Ã©nergie dans cette optique de partage. Â«Â Je suis rÃ©ellement un homme quand mes sentiments, mes pensÃ©es et mes actes nâ€™ont quâ€™une finalitÃ©Â : celle de la communautÃ© et de son progrÃ¨sÂ Â» Ã©crivait Albert Einstein. Un aphorisme qui pourrait rÃ©sonner comme un slogan pour lâ€™entrepriseÂ !

Â«Â La premiÃ¨re chose que lâ€™on regarde, câ€™est lâ€™approche territorialeÂ Â»

Comme toute nouvelle technologie qui dÃ©marre, il est de coutume de laisser du temps au temps pour voir Ã©clore les premiers projets. Dâ€™autant plus dans le contexte actuel dâ€™instabilitÃ©s politique franÃ§aise et gÃ©opolitique mondialeÂ !Â Â«Â Actifs depuis 2018, nous compterons dix communautÃ©s dâ€™Ã©nergie en fin dâ€™annÃ©e 2025 pour prÃ¨s de 10 MWc de puissance. Certes, les dÃ©buts ont Ã©tÃ© un peu poussifs mais nous sommes en phase dâ€™accÃ©lÃ©ration. En 2026, dix nouveaux projets sortiront de terre pour un peu plus de 17 MWc de puissance, ce qui fera au total 27 MWc fin 2026.Vous savez, il faut environ entre 18 et 24 mois pour dÃ©velopper un projet. Pour 2028, lâ€™objectif est fixÃ© Ã 60 MWcÂ Â» sâ€™enthousiasme Donald FranÃ§ois, Fondateur de SerenySun. Le modÃ¨le de la communautÃ© dâ€™Ã©nergie sÃ©duit portÃ© par la rÃ©silience induite des EnR et par la facultÃ© de fixer dans le temps une part non nÃ©gligeable de la facture dâ€™Ã©lectricitÃ©. Loin de toute volatilitÃ© nÃ©fasteÂ ! Â«Â La premiÃ¨re chose que lâ€™on regarde, câ€™est lâ€™approche territoriale. Le projet de territoire doit Ãªtre ouvert et inclusif et sâ€™inscrire dans le temps long pour trente ans ou plus. Lâ€™enjeu Ã©nergÃ©tique devient sociÃ©tal autour dâ€™un partage de la valeur le plus Ã©quitable possibleÂ entre particuliers et entreprises Â» ajoute Alice Gaubert, directrice du dÃ©veloppement de la sociÃ©tÃ© aixoise.

Des opÃ©rations avec stockage Ã venir

Sur le plan stratÃ©gique, SerenySun qui compte une quinzaine de collaborateurs de profils trÃ¨s divers sâ€™est structurÃ© pour gÃ©rer les projets dâ€™ACC de A Ã Z, des Ã©tudes Ã la rÃ©alisation jusquâ€™Ã la mise en service en passant par le recrutement des consommateurs. Â«Â Pour ce faire, nous collaborons avec les acteurs locaux, nous faisons connaÃ®tre avec enthousiasme les opÃ©rations et les projets via des prospections actives. Nous nous entourons dâ€™ambassadeurs, des commerÃ§ants, des restaurateurs, des voisins pour aller chercher les consommateurs dâ€™Ã©nergies et les convaincre que ce modÃ¨le de partage dâ€™Ã©nergie est source de bienfaitsÂ Â» confie Donald FranÃ§ois qui envisage une nouvelle levÃ©e de fonds fin 2026, dÃ©but 2027 pour accÃ©lÃ©rer encore la dynamique actuelle et exporter le savoir-faire en Espagne et en Italie. CÃ´tÃ© technique, Ã©galement, SerenySun sâ€™emploie Ã dÃ©velopper sa R&D via des outils de simulation. Dans le viseur des opÃ©rations Ã venir en 2026, la mise en place de solutions de stockage dâ€™Ã©nergie avec lâ€™objectif de tendre vers 100% dâ€™Ã©nergie consommÃ©e sans rachat de surplus. Â«Â Les communautÃ©s dâ€™Ã©nergie vont dans le sens de lâ€™histoire. Nous dÃ©fendons dâ€™ailleurs nos convictions et le bien fondÃ© de ce modÃ¨le auprÃ¨s de la DGEC et de leur place au sein de la future PPE. Ce nâ€™est certes pas un sujet simple mais notre mission est dâ€™en prendre la complexitÃ© pour en dÃ©livrer la sÃ©rÃ©nitÃ©Â Â» conclut Donald FranÃ§ois, prÃ©sident de la bien nommÃ©e SerenySun.