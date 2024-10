GreenYellow construira la premiÃ¨re centrale solaire en autoconsommation pour la sociÃ©tÃ© miniÃ¨re Aris Mining en Colombie

GreenYellow a signé un accord stratégique avec Aris Mining, acteur majeur de l’exploitation aurifère en Colombie, pour la construction de son premier parc solaire en autoconsommation. Ce projet innovant sera situé dans la municipalité de Ségovie, dans l’État d’Antioquia, au cœur des opérations d’Aris Mining.

D’une puissance installée de 2 MWc, la centrale solaire permettra à Aris Mining de couvrir 12 % de ses besoins annuels en énergie, avec une production estimée à 3,4 GWh par an. Ce projet est une étape clé dans la transition énergétique de l’entreprise, en ligne avec les tendances mondiales en matière de durabilité. Aris Mining, qui exploite actuellement quatre mines dans le nord-est d’Antioquia avec une production annuelle d’environ 220 000 onces d’or, vise à doubler cette production dans les années à venir tout en réduisant son impact environnemental. L’initiative se traduit par une réduction annuelle de 516 tonnes de CO2 , contribuant ainsi à la lutte contre le changement climatique. Cette étape renforce la transition vers une énergie propre, locale et responsable dans le secteur minier, tout en créant un précédent pour d’éventuelles collaborations futures entre GreenYellow Colombia et d’autres entreprises industrielles du pays.

Un engagement sociétal renforcé

Le projet s’inscrit également dans une démarche de responsabilité sociétale, qui bénéficie directement aux communautés locales. Depuis plusieurs années, Aris Mining mène des initiatives visant à améliorer les conditions de vie des habitants de Ségovie et de Remedios. Ces actions comprennent : l’amélioration de l’infrastructure des établissements d’enseignement et des routes, la fourniture de formations et de bourses d’études aux résidents, la plantation d’arbres pour renforcer la biodiversité locale et la promotion de l’égalité des sexes et des projets productifs locaux. En outre, Aris Mining soutient la formalisation de l’exploitation minière par le biais d’accords de coexistence avec des mineurs à petite échelle, qui aident à intégrer ces travailleurs dans un cadre légal et sécurisé. Ce parc solaire, en alliant innovation technologique et impact social positif, renforce l’engagement de l’entreprise à promouvoir des pratiques plus durables et responsables tout en générant des bénéfices tangibles pour la communauté. Ce projet s’inscrit dans le cadre de l’initiative #SHIFTProduction de GreenYellow, qui vise à optimiser les modèles énergétiques dans les secteurs industriels énergivores. Cette alliance stratégique entre Aris Mining et GreenYellow Colombia marque une étape significative dans la diversification de la matrice énergétique colombienne et contribue au processus de transition énergétique soutenu par le gouvernement national.