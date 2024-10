Alliance de raison entre EDF ENR et le CrÃ©dit Agricole pour financer Ã  grande Ã©chelle la solarisation des sites tertiaires et industriels

En cohérence avec leur stratégie de décarbonation par le développement des énergies renouvelables en France, EDF ENR et le Crédit Agricole s’associent et créent une plateforme de financement pour accompagner la transition énergétique des professionnels (bureaux, entrepôts commerces, parkings…)

« Crédit Agricole Centre-est est ravi d’accompagner cette opération de financement grâce aux expertises de l’agence Conseil en Transition et du Pôle Grands Comptes. Ce projet de décarbonation mené aux côtés de notre partenaire local EDF ENR s’inscrit dans notre projet sociétal qui a pour ambition d’accompagner la société dans la transition climatique » indique Olivier Blum, Directeur développement humain, sociétal, technologies du Crédit Agricole Centre-est.

Tendre vers une économie bas carbone

La première opération de ce partenariat concerne 18 centrales photovoltaïques en toitures et ombrières existantes ou en cours de construction en France métropolitaine, d’une puissance globale de 31MWc. Crédit Agricole Transitions & Energies, en partenariat avec le Crédit Agricole Centre-est et le Crédit Agricole du Nord Est, finance ce premier lot à hauteur de 25M€. A terme, d’ici fin 2027, l’ambition est de financer plus de 200 M€ de projets photovoltaïques. « Nous, Crédit Agricole du Nord-Est, sommes la banque de référence dans l’Aisne, les Ardennes et la Marne et un acteur majeur de la transition énergétique sur notre territoire. En 2005, nous avons financé la première unité de méthanisation de la Région Grand Est. Nous accompagnons les projets des entreprises pour tendre vers une économie bas carbone. C’est pourquoi nous avons participé au financement de ce projet de décarbonation porté par EDF ENR aux côtés de Crédit Agricole Transitions et Energies et de la Caisse Régionale Centre-Est », déclare, Christian Andreacchio, Directeur des Entreprises, de la Banque Privée et de la RSE.

Valorisation des actifs immobiliers à long terme

Cette association permet à EDF ENR d’accélérer le développement de ses activités dans les secteurs industriels et tertiaires. Les professionnels peuvent ainsi valoriser leurs toitures ou leurs parkings sans le moindre investissement initial, EDF ENR s’occupant de la réalisation, l’entretien et l’exploitation de la centrale dont l’électricité est injectée sur le réseau. En contrepartie, ils percevront un loyer durant toute la durée de vie de la centrale photovoltaïque. « En tant que leader du secteur, nous constatons au quotidien l’engouement croissant des entreprises pour l’installation de centrales solaires, que ce soit dans une logique d’engagement en faveur de la transition énergétique, pour respecter la réglementation, valoriser leurs actifs immobiliers à long terme ou encore pour sécuriser leur approvisionnement en électricité via l’autoconsommation photovoltaïque. Nous sommes très heureux de ce partenariat conclu avec le groupe Crédit Agricole, qui nous offre la possibilité d’accompagner nos clients dans leur décarbonation et d’accélérer le déploiement de notre activité à destination des entreprises » déclare Benjamin Declas Président EDF ENR. « Nous sommes très fiers, accompagnés des banques du groupe Crédit Agricole participantes, d’initier ce partenariat financier avec EDF ENR, acteur de dimension nationale de la transition énergétique. Le financement de ce portefeuille permet de contribuer à l’accélération des ENR en France », conclut Christine Delamarre, Directrice générale adjointe de Crédit Agricole Transitions & Energies.