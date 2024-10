Eaton lance xStorage Hybrid, son nouveau systÃ¨me de stockage dâ€™Ã©nergie pour bÃ¢timents rÃ©sidentiels et tertiaires

Eaton, spécialiste de la gestion intelligente de l’énergie, annonce la disponibilité de son nouveau système de stockage d’énergie, xStorage Hybrid, conçu pour accompagner la transition énergétique des bâtiments à usage résidentiel ou tertiaire.

xStorage Hybrid permet d’optimiser la production d’énergie renouvelable à partir d’actifs tels que des panneaux photovoltaïques et la consommation d’énergie en provenance du réseau électrique grâce à différentes solutions de systèmes de stockage monophasés et triphasés. Ceux-ci sont combinables avec les protections électriques Eaton. Il permet ainsi d’accroître la disponibilité énergétique, mais aussi de réduire les émissions de CO2 et les factures d’électricité mensuelles, tout en procurant une source d’alimentation de secours au bâtiment. Le système xStorage Hybrid présente plusieurs avantages pour les installateurs, la solution est dite « plug-and-play », facilitant et optimisant le temps d’installation. Sa large gamme d’options disponibles permettant d’adapter le système aux besoins des clients, ainsi que ses fonctions de supervision à distance du système et des mises à jour du logiciel.

L’approche « Buildings as a grid » d’Eaton

Le xStorage Hybrid convient aux propriétaires de bâtiments, car il s’adapte à la fois aux nouvelles constructions et aux projets de rénovation et de modernisation. La mise en conformité avec les réglementations visant à réduire les émissions de carbone et la consommation d’énergie est facilitée. Dans l’Union européenne, cela inclut par exemple la récente directive sur la performance énergétique des bâtiments (EPBD). L’utilisation de xStorage Hybrid en complément de solutions de gestion d’énergie et de protections électriques permet un déploiement total de l’approche « Buildings as a grid » d’Eaton en matière de transition énergétique. Cette approche transforme les bâtiments en hubs énergétiques prêts à répondre aux besoins énergétiques de demain, notamment la recharge des véhicules électriques. La stratégie globale d’Eaton : « Everything as a Grid » consiste à créer partout des systèmes énergétiques flexibles pour répondre aux besoins énergétiques de demain. Eaton contribue ainsi à accélérer la décarbonation, à renforcer la résilience, à réduire les coûts énergétiques et à créer de nouvelles sources de revenus.