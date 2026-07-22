GreenYellow, acteur majeur de la dÃ©carbonation en Pologne

GreenYellow investira 100 millions d’euros dans la dÃ©carbonation de la Pologne d’ici 2028. Ces investissements financeront le dÃ©veloppement d’installations d’Ã©nergies renouvelables, de systÃ¨mes de stockage d’Ã©nergie (BESS), de solutions de flexibilitÃ© Ã©nergÃ©tique, ainsi que de projets d’efficacitÃ© Ã©nergÃ©tique et d’Ã©lectrification des usages.

GreenYellow, qui gÃ¨re dÃ©jÃ en Pologne desÂ projets totalisant 145 MWc, en exploitation ou en cours de construction, notamment pourÂ Biedronka, Decathlon Polska, Orange PolskaÂ etÂ CMC, poursuivra son dÃ©veloppement en s’appuyant sur unÂ modÃ¨leÂ â€˜Energy-as-a-Serviceâ€™,Â sans investissement initial pour les clients.

Le commerce de dÃ©tail, moteur de la dÃ©carbonation

Le secteur de la distribution devient l’un des principaux moteurs de la transition Ã©nergÃ©tique en Pologne. Les plus importants dÃ©ploiements photovoltaÃ¯ques dans ce domaine reposent actuellement sur le modÃ¨leÂ PVaaS (PV-as-a-Service). Il prÃ©voit des contrats de long terme dans lesquels lâ€™intÃ©grateur/opÃ©rateur conÃ§oit, finance, construit et exploite l’installation, tandis que le client s’acquitte d’une redevance fixe pour son utilisation. Le contrat couvre Ã©galement les services d’exploitation et de maintenance, garantissant les performances de l’installation dans la durÃ©e, sans que le client ait Ã engager de dÃ©penses d’investissement (CAPEX). Les projets rÃ©alisÃ©s par GreenYellow pour les enseignes Biedronka et DecathlonÂ illustrent ce modÃ¨le. Dans le cas deÂ Biedronka, l’ampleur du projet est considÃ©rable. En dÃ©cembre 2025, le nombre d’installations atteignait +Â 2Â 300 sites, pour uneÂ puissance dÃ©passant 100 MWc, reprÃ©sentant uneÂ production annuelle de prÃ¨s de 100 GWh. De son cÃ´tÃ©,Â DecathlonÂ dÃ©veloppe des installations sous forme de carports photovoltaÃ¯ques, c’est-Ã -dire des ombriÃ¨res de parking Ã©quipÃ©es de panneaux solaires. RÃ©partis surÂ 14 sites dans 12 villes, ces systÃ¨mes totalisentÂ 3 MWc de puissanceÂ (soit environÂ 3 GWh de production annuelle), permettant Ã l’enseigne deÂ rÃ©duire ses Ã©missions de COâ‚‚ de plus de 2 000 tonnes par an. Â« Le secteur retail en Pologne est dÃ©sormais entrÃ© dans une phase d’accÃ©lÃ©ration des investissements Ã©nergÃ©tiques. Nous constatons que les entreprises passent de projets pilotes isolÃ©s Ã des dÃ©ploiements de grande ampleur couvrant des centaines de sites. Ã€ cette Ã©chelle, mÃªme une faible optimisation de la consommation d’Ã©nergie se traduit par des Ã©conomies substantielles et des bÃ©nÃ©fices environnementaux significatifs. Le modÃ¨le as-a-Service permet d’atteindre ces rÃ©sultats sans immobiliser de capitaux propres ni faire peser les risques technologiques sur l’entreprise. Les dÃ©cisions en faveur de la dÃ©carbonation peuvent ainsi Ãªtre prises beaucoup plus rapidement. Â»Â souligne Rolando Furlong, Directeur GÃ©nÃ©ral de GreenYellow Europe.

L’industrie rejoint la dynamique

Sous l’effet de la hausse des coÃ»ts de l’Ã©nergie et d’une prise de conscience croissante des enjeux Ã©nergÃ©tiques, le secteur industriel accÃ©lÃ¨re lui aussi fortement le dÃ©ploiement de solutions de dÃ©carbonation. Dans ce segment, les installations de production d’Ã©nergie sur site deviennent progressivement la norme. La transition Ã©nergÃ©tique concerne dÃ©sormais un nombre croissant de secteurs, notamment l’industrie agroalimentaire, l’automobile, l’automatisation industrielle et la transformation du bois. Â« Nous observons un intÃ©rÃªt de plus en plus marquÃ© pour les projets Ã©nergÃ©tiques dans l’industrie. Pour de nombreuses entreprises manufacturiÃ¨res, le coÃ»t de l’Ã©nergie est aujourd’hui l’un des principaux facteurs de compÃ©titivitÃ©. Les investissements dans les Ã©nergies renouvelables, l’efficacitÃ© Ã©nergÃ©tique et lâ€™Ã©lectrification des usages ne sont plus une option, mais une nÃ©cessitÃ©. Nos rÃ©alisations en tÃ©moignent, notamment l’alimentation du centre de donnÃ©es d’Orange Polska Ã Varsovie ou encore l’installation photovoltaÃ¯que de 653 kWc rÃ©alisÃ©e pour les usines CMC Ã AndrychÃ³w. Â»Â ajouteÂ Rolando Furlong

Plus de 100 MWc supplÃ©mentaires en prÃ©paration et des investissements de plusieurs millions d’euros

En raison du mix Ã©nergÃ©tique polonais, qui repose encore pour prÃ¨s de la moitiÃ© sur le charbon, le marchÃ© des services Ã©nergÃ©tiques destinÃ©s aux entreprises attire de plus en plus d’acteurs internationaux et poursuit sa professionnalisation. Il reste toutefois confrontÃ© Ã certains dÃ©fis, notamment l’Ã©volution du cadre rÃ©glementaire et les contraintes du rÃ©seau Ã©lectrique. La demande pour des sources d’Ã©nergie dÃ©centralisÃ©es, installÃ©es derriÃ¨re le compteur (behind-the-meter), permettant de rÃ©duire la dÃ©pendance au rÃ©seau national, est en forte croissance.Â GreenYellow dÃ©veloppe actuellement des projets reprÃ©sentant une capacitÃ© totale de plus de 100 MWc. LesÂ installations photovoltaÃ¯ques sont dÃ©sormais de plus en plus souvent couplÃ©es Ã des systÃ¨mes de stockage d’Ã©nergie (BESS). Ceux-ci permettent non seulement d’optimiser l’autoconsommation en stockant l’Ã©lectricitÃ© produite pour une utilisation ultÃ©rieure, mais aussi d’apporter une plus grande flexibilitÃ© Ã©nergÃ©tique aux sites en pilotant les flux d’Ã©nergie en temps rÃ©el. Les BESS contribuent ainsi Ã rÃ©duire les pics de consommation, Ã limiter les coÃ»ts liÃ©s au rÃ©seau, Ã renforcer la rÃ©silience des installations et, Ã terme, Ã participer aux mÃ©canismes de flexibilitÃ© du systÃ¨me Ã©lectrique. ParallÃ¨lement, les solutions destinÃ©es Ã amÃ©liorer l’efficacitÃ© des infrastructures prennent de l’importance : modernisation des systÃ¨mes de chauffage, de ventilation et de climatisation (HVAC), optimisation des installations frigorifiques, cogÃ©nÃ©ration ou encore production de chaleur industrielle. La valeur cumulÃ©e des projets rÃ©alisÃ©s et actuellement Ã l’Ã©tude dans ce seul domaine dÃ©passe 40 millions d’euros. GreenYellow au cours des trois prochaines annÃ©es consacrera plus de 100 millions d’eurosÂ au dÃ©veloppement en Pologne de nouvelles capacitÃ©s photovoltaÃ¯ques, de systÃ¨mes de stockage d’Ã©nergie, de solutions de flexibilitÃ© Ã©nergÃ©tique ainsi que de projets d’efficacitÃ© Ã©nergÃ©tique et d’Ã©lectrification des usages. L’entreprise Ã©tudie Ã©galement des opportunitÃ©s d’acquisition qui pourraient accÃ©lÃ©rer encore davantage le dÃ©veloppement de ses activitÃ©s dans la rÃ©gion.