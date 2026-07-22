SOL SOLIDAIRE fait son cinÃ©ma sur les Champs-Ã‰lysÃ©es !

Et si la rentrÃ©e de la filiÃ¨re solaire commenÃ§ait sous le signe du cinÃ©ma, de la convivialitÃ©â€¦ et de la solidaritÃ© ? SOL SOLIDAIRE donne rendez-vous leÂ lundi 7 septembre 2026 Ã 18h30, au cinÃ©maÂ L’Ã‰lysÃ©e LincolnÂ Ã Paris, pour une soirÃ©e CinÃ© Solidaire exceptionnelle autour de la projection du documentaire “Une histoire franÃ§aise”, coproduit par Jean-Pascal Zadi.

Un documentaire en Ã©cho Ã la mission de l’association, qui Å“uvre contre la prÃ©caritÃ© Ã©nergÃ©tique en dÃ©veloppant des projets d’autoconsommation solaire collective au bÃ©nÃ©fice des mÃ©nages les plus fragiles. La projection sera suivie d’un temps d’Ã©change en prÃ©sence deÂ Jean-Pascal ZadiÂ et Amelle Chahbi, tous deux ambassadeurs de SOL SOLIDAIRE, avant un cocktail permettant aux acteurs de la filiÃ¨re solaire, aux partenaires de l’association et Ã l’ensemble des participants de prolonger les discussions dans une ambiance chaleureuse.

La participation Ã cette soirÃ©e est gratuite. Ceux qui le souhaitent pourront soutenir l’action de SOL SOLIDAIRE par un don, ouvrant droit Ã une rÃ©duction fiscale.Â Chaque contribution permettra d’accompagner le dÃ©veloppement de nouveaux projets d’Ã©nergie solaire solidaire au bÃ©nÃ©fice des foyers les plus vulnÃ©rables. DÃ©but septembre Ã Paris, le photovoltaÃ¯que sort du toitâ€¦ et entre en salle. Pop-corn, solidaritÃ© et Jean-Pascal Zadi : on a connu des lundis plus tristes !

Inscription :Â par mail Ã contact@solsolidaire.frÂ (places limitÃ©es)