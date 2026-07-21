DMEGC ESS accÃ©lÃ¨re son ancrage en France et dÃ©ploie ses outils digitaux en franÃ§ais

AprÃ¨s le lancement de ses solutions de stockage d’Ã©nergie sur le marchÃ© franÃ§ais et la structuration de sa prÃ©sence locale, DMEGC ESS poursuit son ancrage en France avec le dÃ©ploiement de ses plateformes digitales en langue franÃ§aise. La langue de MoliÃ¨re pour les outils numÃ©riquesÂ !

DMEGC ESS annonce le lancement officiel de la version franÃ§aise de son site internet ainsi que de son application de supervision Ã©nergÃ©tique. Cette nouvelle Ã©tape illustre la volontÃ© de l’entreprise d’offrir un accompagnement toujours plus proche des attentes des installateurs, distributeurs et utilisateurs finaux franÃ§ais.

La France marchÃ© cible pour DMEGC ESS

Depuis le dÃ©but de l’annÃ©e, DMEGC ESS accÃ©lÃ¨re son dÃ©veloppement en France. L’entreprise a dÃ©ployÃ© une Ã©quipe locale dÃ©diÃ©e couvrant les fonctions commerciales, support technique, marketing et communication afin d’accompagner la croissance du marchÃ© franÃ§ais du stockage d’Ã©nergie.

Cette dynamique s’est Ã©galement traduite par le dÃ©veloppement de partenariats stratÃ©giques avec les distributeurs spÃ©cialisÃ©s Mavisun et Voltaneo, permettant de renforcer la disponibilitÃ© des solutions DMEGC ESS sur l’ensemble du territoire. Aujourd’hui, le lancement du site internet et de l’application en franÃ§ais constitue une nouvelle Ã©tape dans cette stratÃ©gie de proximitÃ©.

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Un accÃ¨s simplifiÃ© Ã l’ensemble de l’Ã©cosystÃ¨me DMEGC ESS

Le nouveau site internet offre aux professionnels un accÃ¨s direct Ã l’ensemble des informations nÃ©cessaires pour dimensionner, installer et exploiter les solutions de stockage DMEGC ESS :

PrÃ©sentation complÃ¨te de la gamme rÃ©sidentielle et commerciale ;

Documentation technique et fiches produits ;

Applications et cas d’usage ;

Informations sur les garanties et services ;

ActualitÃ©s, ressources et outils dÃ©diÃ©s aux professionnels.

Une application dÃ©sormais disponible en franÃ§ais

En parallÃ¨le, DMEGC ESS dÃ©ploie la version franÃ§aise de son application de gestion Ã©nergÃ©tique. Compatible iOS et Android, elle permet aux installateurs et utilisateurs de :

Superviser les installations en temps rÃ©el ;

Visualiser la production photovoltaÃ¯que, la consommation et le stockage ;

Configurer les Ã©quipements Ã distance ;

GÃ©rer diffÃ©rents modes de fonctionnement Ã©nergÃ©tique ;

Optimiser l’autoconsommation et la valorisation de l’Ã©nergie produite.

GrÃ¢ce Ã cette interface entiÃ¨rement localisÃ©e, les utilisateurs bÃ©nÃ©ficient d’une expÃ©rience plus intuitive et d’un accompagnement renforcÃ© au quotidien.

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Â« Investir durablement dans le marchÃ© franÃ§ais Â»

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“Le marchÃ© franÃ§ais reprÃ©sente un fort potentiel pour les solutions de stockage d’Ã©nergie. AprÃ¨s avoir constituÃ© une Ã©quipe locale et dÃ©veloppÃ© notre rÃ©seau de distribution, il Ã©tait essentiel de proposer Ã nos partenaires et Ã nos clients des outils digitaux entiÃ¨rement en franÃ§ais. Cette dÃ©marche reflÃ¨te notre volontÃ© de nous inscrire durablement dans le paysage Ã©nergÃ©tique franÃ§ais et d’Ãªtre toujours plus proches de nos clients ” conclut Echo Tao Commercial Director â€“ DMEGC ESS.