GreenYellow acquiert la participation dâ€™ENGIE dans leur coentreprise Reservoir Sun

GreenYellow vient de conclure l’acquisition de 50% des parts détenues par le groupe ENGIE dans Reservoir Sun. Depuis 2018, ENGIE et GreenYellow sont engagés dans un partenariat ambitieux qui a donné lieu à la création de Reservoir Sun. En cinq ans, Reservoir Sun est devenu leader de l’autoconsommation solaire en France pour les entreprises tertiaires & industrielles, et les collectivités, et l’un des acteurs référents dans le déploiement multisites ou de gros programmes. On vous aide à comprendre les dessous de cette acquisition !

Le 16 octobre dernier, après cession de la participation d’ENGIE, Reservoir Sun est devenue une filiale à 100% du Groupe GreenYellow, intégrée au sein de ses activités France. Cette acquisition française d’envergure s’inscrit dans l’ambition de GreenYellow d’intensifier son processus d’acquisitions et d’accélérer son expansion sur le marché européen de la transition énergétique décentralisée.

Favoriser les synergies

Depuis 2018, l’entreprise Reservoir Sun a développé une capacité installée ou en cours de construction avancée qui dépassera les 150 MWc pour 350 installations à fin 2023 et dispose d’un pipeline de projets de 1,2 GW. L’entreprise prévoit également une croissance significative de ses réalisations dans les années à venir, soutenue par un cadre règlementaire favorable à la solarisation pour ses segments de marché. Fort d’une équipe de 80 professionnels experts, Reservoir Sun est solidement ancré sur le territoire national, disposant de bureaux à Marseille, siège de l’entreprise, ainsi qu’à Lyon, Paris et Toulouse. Cette présence nationale lui confère la capacité d’offrir un accompagnement efficace à ses clients sur l’ensemble du territoire. L’intégration de Reservoir Sun au sein des activités de GreenYellow en France va permettre d’accélérer la croissance de l’entreprise sur le marché français de l’énergie solaire photovoltaïque. Quant à Reservoir Sun, l’entreprise bénéficiera des avantages offerts par la plateforme globale d’offres intégralement financées développée par le Groupe GreenYellow, ainsi que de son écosystème de partenaires et de clients européens, permettant de favoriser les synergies. «Nous sommes heureux de poursuivre l’aventure avec GreenYellow et nous remercions le Groupe, ainsi qu’ENGIE, pour leur accompagnement précieux, qui a permis à Reservoir Sun, en seulement 5 ans, de s’imposer en leader du marché de l’autoconsommation en France. L’intégration au Groupe GreenYellow va ouvrir de nouvelles perspectives de croissance dans un contexte de marché porteur. En étant intégré au sein des équipes France de GreenYellow, nous allons pouvoir enrichir mutuellement nos offres solaires avec les solutions d’efficacité énergétique et de mobilité électrique afin de saisir toutes les opportunités sur le marché de la transition énergétique » déclare Mathieu Cambet, Directeur Général de Reservoir Sun.

« Un catalyseur de croissance en France »

Société du portefeuille Infrastructure d’Ardian depuis octobre 2022, GreenYellow, avec cette opération, consolide sa position d’opérateur majeur d’infrastructures photovoltaïques décentralisées et poursuit son accélération en Europe, dans une période cruciale pour la transition énergétique. Grâce à sa

plateforme intégrée d’offres 100% financées, incluant la production solaire décentralisée, les projets d’efficacité énergétique, les services à l’énergie et la promotion de la mobilité électrique, l’entreprise couvre les grands enjeux des entreprises et des collectivités pour les accompagner dans leur trajectoire

de décarbonation. « L’intégration de Reservoir Sun au sein de GreenYellow est un catalyseur de croissance en France, positionnant ainsi GreenYellow comme un acteur incontournable dans le domaine de l’énergie solaire décentralisée. Cette collaboration nous permet d’accélérer notre expansion en Europe. Au cours des cinq dernières années, Reservoir Sun a développé une expertise solide, acquis un portefeuille client conséquent, et établi une présence territoriale robuste. Ces atouts viendront renforcer la plateforme globale offerte par GreenYellow à ses clients tout au long de la chaîne de valeur énergétique », souligne Otmane Hajji, Président de GreenYellow.

ENGIE se spécialise dans les propositions globales

ENGIE fait de son côté le choix de poursuivre son développement dans le solaire décentralisé et l’autoconsommation, en l’intégrant pleinement dans une proposition globale de décarbonation qui répond plus largement aux attentes de ses clients. L’autoconsommation solaire est en effet un élément indispensable pour accélérer la transition énergétique, en complément des solutions de chaleur et de froid renouvelables, de mobilité durable et d’efficacité énergétique.

« Après ces cinq années de collaboration, nous remercions les équipes de Réservoir Sun et de GreenYellow pour le parcours accompli. Ce nouveau positionnement que nous avons choisi donnera à ENGIE en France davantage de flexibilité et de synergies internes pour répondre aux enjeux complets de décarbonation de nos clients. Le solaire décentralisé et le stockage de cette électricité restent donc au cœur de notre savoir-faire et viendront compléter nos actions de décarbonation, de performance énergétique et de mobilité décarbonée » conclut Frank Lacroix, Directeur Général Adjoint d’ENGIE en charge des activités Energy Solutions.