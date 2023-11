Industrie/Fronius, pépite européenne industrielle de l’énergie solaire

Si l’Europe solaire des modules PV peine à trouver sa place, celle des onduleurs fait de la résistance. Parmi les acteurs industriels du secteur, l’Autrichien Fronius, a su imposer sa présence sur le marché en se plaçant sous le signe de la création de valeur durable et porteuse d’avenir. Dans le cadre du « Production Power Summit 2023 » qui a eu lieu cet automne, l’entreprise familiale a présenté sa vision afin de poser, avec le secteur européen de l’énergie solaire, les jalons pour atteindre 24 heures de soleil.

Et si l’on arrêtait de se focaliser sur les seuls modules photovoltaïques et de se lamenter d’une industrie européenne du solaire en asthénie et aux abonnés absents ! Certains fabricants européens n’ont pas dit leur dernier mot. Et ils sont plutôt à chercher dans le secteur de la conversion. Les onduleurs sont en effet la pièce centrale des installations photovoltaïques et sont en cela des piliers pour les réseaux électriques de l’avenir sous alimentation renouvelable. Ils constituent donc des infrastructures critiques.

« Renforcer le secteur européen du photovoltaïque »

Lors de son discours d’ouverture du « Production Power Summit 2023 », Elisabeth Engelbrechtsmüller-Strauß, CEO de Fronius International GmbH, n’a pas mâché ses mots : « En tant que fabricant européen, nous voyons dans ce contexte une responsabilité de taille, que nous assumons en pleine conscience avec des stratégies proactives et des innovations technologiques. Nous sommes donc particulièrement heureux de pouvoir discuter avec nos fournisseurs, partenaires commerciaux et installateurs des options qui existent pour renforcer le secteur européen du photovoltaïque ». Qu’on se le dise, la situation sur le marché européen de l’énergie solaire est tendue pour de nombreuses entreprises. « Nous le ressentons également, d’autant que nous avons été nous-mêmes confrontés à des difficultés au cours des dernières années », a expliqué Martin Hackl, Global Director Marketing and Sales, Business Unit Solar Energy, Fronius International GmbH, avant de poursuivre : « Il est donc d’autant plus important de mettre en place ensemble des actions qui renforcent nos structures. En ce sens, nous avons établi notre production sur une large base, afin d’augmenter massivement la disponibilité des onduleurs européens. Mais ce n’est qu’une première étape, car nous avons besoin d’une profonde assurance de la part de tout le secteur si nous voulons réussir à approvisionner le marché européen avec des produits d’entreprises locales. »

La puissance de production maintient le cap

Lors du Production Power Summit 2023, Fronius a donc présenté, outre des approches pour la gestion de chaînes logistiques résilientes, des mesures déjà en place pour augmenter les performances de production comme l’extension de la ligne de production à Sattledt, près de Wels. La surface de production a été quasiment multipliée par deux, faisant ainsi nettement augmenter les capacités au cours des deux dernières années. La capacité de stockage a triplé, ce qui améliore encore davantage la disponibilité des produits. Par ailleurs, un système logistique innovant approvisionne les lignes de production doublées avec des packs de composants prêts à l’emploi. Dans le centre d’essai modernisé, des tests finaux et un test de charge permanente ont lieu de manière automatisée. Les appareils ayant réussi les tests sont ensuite déplacés vers la zone d’expédition, où un nouvel entrepôt à hauts rayonnages simplifie les opérations. Le stockage et le déstockage sont eux aussi entièrement automatisés. Dès que les commandes destinées à une expédition nationale et internationale sont complétées, les produits sont acheminés vers la sortie des marchandises, où les capacités ont également été doublées, permettant à encore plus d’onduleurs d’arriver chaque jour à leur destination.

De profondes racines en Europe

Aujourd’hui, l’Europe a mal à sa souveraineté énergétique. La guerre en Ukraine est passée là. Les instances européennes se doivent de creuser toutes les possibilités d’augmenter la résilience des chaînes européennes de création de valeur dans l’industrie photovoltaïque. Ayant répondu à l’invitation de Fronius, Walburga Hemetsberger, CEO SolarPower Europe, est montée sur scène pour conforter la stratégie du groupe : « Nous sommes à un tournant décisif de la transition énergétique. Les énergies renouvelables doivent se développer plus rapidement si nous voulons maintenir la compétitivité et la sécurité énergétique de l’Europe. Le photovoltaïque jouera ici un rôle essentiel. Il s’agit en parallèle de renforcer la production européenne d’énergie photovoltaïque tout au long de la chaîne de création de valeur en Europe. Cela concerne également les fabricants des composants critiques d’installations photovoltaïques, comme les onduleurs. L’Europe doit redevenir un site plus attractif. Nous soutenons les efforts visant à améliorer la résilience des chaînes d’approvisionnement européennes. Nous renforçons ainsi les entreprises locales et encourageons leur fort esprit d’innovation. Pour nous, c’est ici que réside notre devoir en tant que porte-parole du secteur de l’énergie solaire en Europe – vis-à-vis des entreprises et de toute la société. »

70 000 onduleurs par mois

Thomas Herndler, COO Fronius International GmbH, a expliqué les mesures déjà appliquées par Fronius dans le secteur Operations : « Notre stratégie commune pour un approvisionnement pérenne des marchés locaux et internationaux par des entreprises européennes ne connaît aucune limite. En plus d’avoir agrandi notre propre site de production à Sattledt, nous emmenons aussi avec nous des partenaires de production qui fabriquent des onduleurs pour Fronius sur d’autres sites en Europe – bien entendu, selon les mêmes critères de qualité et standards que ceux appliqués à l’usine de Sattledt. Ces coopérations augmentent encore davantage l’évolutivité et la flexibilité de notre production. Nous sommes donc parfaitement positionnés et pourrons produire l’année prochaine plus de 70 000 onduleurs par mois. »

Regarder au-delà du continent

En tant qu’entreprise familiale, Fronius est fière de ses racines dans l’avant-pays alpin et de sa position d’acteur international, acquise depuis longtemps grâce à ses 37 filiales dans le monde. La Business Unit Solar Energy est active sur le marché du photovoltaïque dans 26 de ces succursales. « L’internationalisation nous a permis de connaître une forte croissance par le passé et renforcera à l’avenir notre statut de fabricant européen », explique par ailleurs Elisabeth Engelbrechtsmüller-Strauß, CEO, avant d’ajouter : « Nous observons et connaissons très bien nos marchés, et nous consolidons notre position là où nous voyons des opportunités émergentes. Depuis 2002, nous sommes représentés aux États-Unis sur notre site de Portage, dans l’Indiana. Nous sommes en train d’y construire un nouveau département de recherche et développement, afin d’être plus proches des besoins du marché. Les produits et fonctionnalités sont perfectionnés selon les exigences locales. Le département de développement sur place jouera un rôle de pionnier pour la production de solutions sur mesure. La prochaine étape sera l’aménagement de nos propres lignes de fabrication d’onduleurs à Portage. Avec la construction d’un réseau local de fournisseurs, nous allons créer une chaîne de création de valeur durable pour assurer un approvisionnement optimal du marché américain et de la région Asie-Pacifique. En appliquant cette approche “ local for local ”, nous augmentons la résilience globale et une croissance saine de notre entreprise. »

Encadré

Fronius prêt à affronter la concurrence

Le Production Power Summit 2023 a démontré que Fronius était bien équipé pour résister à la pression de la concurrence en hausse. L’augmentation équilibrée des quantités couplée à l’investissement dans les aspects liés à la qualité placent l’entreprise dans une position lui permettant d’assurer un approvisionnement idéal des marchés mondiaux. Avec un ensemble complet d’applications et sa hotline d’assistance éprouvée, Fronius propose différents points de contact à ses clients. Les produits se réparent bien, ce qui augmente encore davantage leur durabilité et leur durée de vie. « Grâce à notre portefeuille de produits bien pensé, nous offrons aux marchés des prosommateurs de passionnantes solutions “ plug and use ” pour une commande parfaite dans les domaines de l’électricité, de la chaleur, du froid et de la mobilité. Nos produits jouissent ainsi d’une demande continuellement élevée », indique Martin Hackl, qui envisage l’avenir avec optimisme : « Nous sommes plus que prêts et bien positionnés pour y répondre. »